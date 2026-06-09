باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: «به محض اینکه زمان مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) اعلام و ظرفیت پذیرش مهمانان خارجی مشخص شود، بلافاصله سفارتخانهها ویزای مراجعین را صادر میکنند.»
براساس این گزارش، ستاد بزرگداشت عروج رهبر شهید انقلاب اسلامی پیشتر در اطلاعیهای اعلام کرده بود: «با عنایت به سیرهی رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلیاللهمقامهالشریف در اقامهی عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبداللهالحسین علیهالسلام و اهمیت برپایی عزاداریهای این ایام در اقصی نقاط ایران و جهان؛ مراسم وداع، تشییع و تدفین آن یگانهی دوران بعد از دههی اول محرم و هماهنگیهای نهایی دستگاههای مسئول و گروههای مردمی برای خدمترسانی شایسته به مردم عزیز عزادار برگزار خواهد شد.»
در این اطلاعیه آمده که جزئیات این مراسم، متعاقباً در فاصلهی زمانی مناسب توسط این ستاد اعلام خواهد شد.