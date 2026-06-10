باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت برخی اقلام اساسی سبد خانوار همچون مرغ و تخم مرغ روند کاهشی و برخی دیگر کالاها شرایط باثباتی داشته است که تمامی این عوامل نشان می دهد به رغم شرایط جنگی، محدودیت و مشکلی در امر تامین و توزیع کالا وجود ندارد.

البته بعد از اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی نظیر لبنیات، مرغ، گوشت قرمز، برنج، حبوبات و روغن چندبار دستخوش تغییر و تحولاتی قرار گرفته است که براساس آیین نامه تضمین امنیت غذایی و حمایتی معیشتی خانوار، باید رقم کالابرگ باید فصلی مورد ارزیابی قرار بگیرد که تاکنون رقم کالابرگ تغییری نداشته است و تنها دولت اذعان می‌کند که اصلاح رقم کالابرگ در حال بررسی است که انتظار می رود در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و کمک به توان خرید خانوار، هرچه سریع تر این امر صورت بگیرد.

گرچه هنوز برای ارزیابی نهایی آثار اقتصادی و اجتماعی طرح کالابرگ زود است، اما شواهد نشان می‌دهد این سیاست توانسته بخشی از کاهش مصرف کالاهای اساسی در دهک‌های کم‌درآمد را جبران کند به طوریکه طی سال‌های اخیر، رشد مستمر قیمت مواد غذایی موجب شده بود بسیاری از خانوارها برای مدیریت هزینه‌های زندگی، مصرف برخی اقلام از جمله لبنیات، گوشت، روغن و حتی برنج را کاهش دهند که در چنین شرایطی، اختصاص اعتبار مشخص برای خرید کالاهای اساسی سبب شد بخشی از فشار هزینه‌ای تامین مواد غذایی از بودجه نقدی خانوارها جدا شود و به بیان دیگر، خانوارها دیگر ناچار نبودند میان پرداخت هزینه‌های روزمره و خرید اقلام ضروری غذایی یکی را انتخاب کنند و همین موضوع به حفظ تقاضا برای برخی کالاهای اساسی کمک کرد.

مجید حسنی مقدم مدیر کل داخلی بازرگانی دولتی گفت: از تابستان سال گذشته بعد از جنگ ۱۲ روزه، تامین کالا به میزان کافی و در زمان مناسب یکی از اولویت های ما بوده است و در این راستا سیاست هایی در خصوص تسهیل ثبت سفارش و واردات کالا، واردات کالا توسط تمامی افراد دارای کارت بازرگانی و سپس مصوبه دولت برای واردات کالا از مناطق مرزی بدون انتقال ارز به نحوی شرایط براس واردات کالا فراهم شد.

به گفته وی، با توجه به شرایط مساعد بارندگی و وضعیت مطلوب تولید گندم، برنج و جو تمامی تلاشمان برآن است تا کالا به میزان کافی باشد و در این خصوص بهترین گواه سطح بازار و شلف مغازه هاست.

حسنی مقدم گفت: از آغاز جنگ رمضان تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود کالا نداشتیم، هرچند بصورت مقطعی کمبود عرضه بدلیل مسائل حمل و نقل باشد، اما به سرعت جبران شده است.

کمبودی در تامین و توزیع اقلام اساسی نداریم

در ادامه رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه در تامین و توزیع اقلام اساسی هیچ گونه کمبودی نداریم، گفت: در حال حاضر کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، چای، حبوبات و شکر به وفور موجود است و توزیع بصورت رقابتی در حال انجام است و از طرفی با نزدیک شدن به فصل برداشت حبوبات و برنج و وفور کالا، عرضه مازاد بر تقاضاست.

وی قیمت هر کیلو برنج ایرانی در بنکداری ها از ۲۹۰ تا ۴۸۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۲۰ تا ۲۷۰ هزار تومان، شکر ۹۵ تا ۹۷ هزار تومان، اعلام کرد و گفت: با احتساب ۱۵ درصد سود بدست مصرف کننده می رسد.

کنگری گفت: با توجه به فراوانی عرضه در برابر تقاضا، بازار اقلام اساسی با رکود مواجه است و نظارت در سطح بازار توسط اتحادیه و صنف باید صورت بگیرد.

رفع مشکلات نظام توزیع راهکار اصلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی

ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به راهکار تنظیم بازار محصولات اساسی گفت: با توجه به آنکه در تولید مشکلی نداریم، مهم ترین چالش در نظام توزیع کالاست که باید آن را ساماندهی کرد.

به گفته وی، در حال حاضر کمبودی در توزیع کالا نداریم، اما مشکلات نظام توزیع و دلال بازی منجر به نوسان قیمت کالا شده است، درحالیکه استفاده از شبکه تعاون می تواند این مشکلات را مرتفع کند.

قاسمی ادامه داد: شبکه تعاونی مورد بی مهری قرار گرفته است، درحالیکه اصلاح نظام توزیع کالا موجب شده تا اقلام اساسی با قیمت مناسب بدست مصرف کننده برسد.

قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف کننده ۳۸۰ هزار تومان

سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: گرمای شدید هوا بویژه در استان های شمالی یکی از مهم ترین دلایل کاهش قیمت مرغ بود که برای جلوگیری از تلفات احتمالی، مرغ ها را زودتر روانه بازار کردند.

وی قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده بین ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر قیمت مرغ زنده با قیمت تمام شده صنعت همخوانی دارد، البته نوسانات چندان غیرمنطقی نیست و در مقاطع مختلف سال در بازار مرغ رخ می‌دهد. همچنین قیمت منطقی هر کیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۳۶۰ تا ۳۸۰ هزار تومان است.

طلاکش ادامه داد: اگر قیمت‌ها کمتر از این سطح باشد، ممکن است انگیزه تولید در میان مرغداران کاهش یابد و در ماه‌های آینده با افزایش شدیدتر قیمت‌ها مواجه شویم.

دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن مرغ در کشور عرضه می‌شود و حتی تغییر ۱۰ هزار تنی در این حجم می‌تواند کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۴۰۰ هزار تومان

حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۶۰ هزار تومان است که حدود ۱۰۰ هزار تومان کمتر از قیمت تمام شده عرضه می شود.

به گفته وی، با توجه به شرایط فعلی نگران پایداری تولید هستیم چراکه صنعت مرغ تخم گذار روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان و ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان متحمل زیان است و این اتفاق طی یکسال اخیر گریبانگیر تولیدکننده شده است و متاسفانه به تمامی موضوعات بی توجهی می شود.

کاشانی با تاکید بر صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن و خرید حمایتی ۱۰ تا ۱۵ هزار تن تخم مرغ افزود: براساس آمار تولید تخم مرغ فروردین ۵۰ هزار تن، اردیبهشت ۲۵ هزار تن مازاد بر نیاز بود که برای خرداد با تحقق تولید ۱۰۵ هزار تن تخم مرغ، ۲۰ هزار تن محصول مازاد بر نیاز کشور داریم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت منطقی هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۰۰ هزار تومان معادل شانه ای ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

با توجه به آنکه در هر شرایطی تامین پایدار غذای مردم و امنیت غذایی خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود، از این رو با تشدید نظارت ها در سطح بازار باید جلوی سوء استفاده و گرانفروشی کالاهای اساسی گرفته شود.