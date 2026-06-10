برخی منابع از شنیده شدن صدای چند انفجار در مناطقی از جنوب کشور خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام این منابع خبری، صدای انفجارها در قشم و جزیره سیریک شنیده شده است.
اژدهایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در گفتوگو با شبکه خبر گفت: منابع محلی صدای انفجار در قشم و سیریک را تایید کردند.
وی افزود: تاکنون انفجار در بندر عباس تایید نشده است.
گفتنی است، در حالی که برخی کانالها از حمله هوایی به نقطهای در میناب خبر دادند، پیگیری صداسیما از محمد رادمهر، فرماندار میناب نشان میدهد که تا این لحظه حملهای به این شهر گزارش نشده است.
گفتنی است، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز سهشنبه به وقت محلی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در پاسخ به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش ایالات متحده که دیروز رخ داد، ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، به دستور فرمانده کل قوا، دونالد ترامپ، حملات دفاعی از خود علیه ایران را آغاز کردند.
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در منطقه مدعی شد که «این ماموریت (تجاوز)، پاسخی متناسب به «تجاوز ناموجه» ایران است.