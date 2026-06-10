عذر خواهی یاسین سلمانی از سوی باشگاه پرسپولیس پذیرفته شده و به او فرصت دوباره دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه   زمانی که سرخپوشان پایتخت در نیم فصل  با تصمیم اوسمار قصد داشتند  به اردوی قطر  بروند، یاسین سلمانی از این تصمیم سرپیچی کرد و با کاروان پرسپولیس به قطر نرفت.  سلمانی بدون هماهنگی با کادر فنی و مدیران پرسپولیس راهی تمرینات مس رفسنجان شد و با مصدومیت به جمع قرمزهای تهران برگشت. این اقدام سلمانی، عصبانیت سرمربی برزیلی پرسپولیس را به‌دنبال داشت و اوسمار ویرا او را از تیم کنار گذاشت.

بسیاری از هواداران پرسپولیس تصور می‌کردند یاسین سلمانی  در فصل آینده جایی در باشگاه نخواهد داشت اما سلمانی، چند روز قبل از هواداران تیمش عذرخواهی کرد.

حالا هم محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که یاسین سلمانی کتبا عذرخواهی کرده است  و ما هم نتوانستیم نسبت به تقاضایش بی تفاوت باشیم و به او فرصت دوباره داده ایم. 

براین اساس باشگاه پرسپولیس عذرخواهی سلمانی را قبول کرده و  با بازگشتش به سرخپوشان موافقت کرده است.  البته  مدیران پرسپولیس منتظر هستند تا نظر اوسمار را جویا شوند و بعد به سلمانی اجازه بدهند که به تمرینات تیم برگردد. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، یاسین سلمانی
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