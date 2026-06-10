باشگاه پرسپولیس به خبر حضور خداداد عزیزی به عنوان سرپرست در این تیم واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که شایعاتی مطرح شده است که خداداد عزیزی قرار است از فصل آینده به عنوان سرپرست در تیم پرسپولیس مشغول به فعالیت شود، اما این خبر تکذیب شد.

یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: صحبتی برای حضور خداداد عزیزی در پست سرپرستی تیم ما نشده و این موضوع گمانه زنی و شیطنت رسانه ای است.

باشگاه پرسپولیس با افشین پیروانی سرپرست تیم خود به علت سفر به آمریکا در ایام جنگ تحمیلی سوم قطع همکاری کرد و بعد از آن مدیریت باشگاه، محسن خلیلی را با حفظ سمت معاونت ورزشی به عنوان سرپرست تیم برگزید.