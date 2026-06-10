باشگاه پرسپولیس به خبر حضور خداداد عزیزی به عنوان سرپرست در این تیم واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفهدر حالی که شایعاتی مطرح شده است که خداداد عزیزی قرار است از فصل آینده به عنوان سرپرست در تیم پرسپولیس مشغول به فعالیت شود، اما این خبر تکذیب شد. 

یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: صحبتی برای حضور خداداد عزیزی در پست سرپرستی تیم ما نشده و این موضوع گمانه زنی و شیطنت رسانه ای است. 

باشگاه پرسپولیس  با افشین پیروانی سرپرست تیم خود  به علت سفر به آمریکا در ایام جنگ تحمیلی سوم قطع همکاری کرد و بعد از آن مدیریت باشگاه،  محسن خلیلی  را با حفظ سمت معاونت ورزشی به عنوان  سرپرست تیم برگزید. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، خداداد عزیزی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
پیمان اشراقی
۱۰:۰۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام،

خداداد عزیزی یک اغتشاشگر است.
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
با خداداد قرارداد بنددن که هرهفته تو کمیته انضباطی میرن هههه
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خداداد برای پرسپولیس؟ درمقابل داشته های ما عددی نیست....
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
احپد
۰۸:۵۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
پرسپولیس خود بخود حاشیه داره وای بحال روزی که خداد حاشیه ساز هم بیاید چه شود
۲
۱۰
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