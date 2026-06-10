تیم ملی فوتبال ایران قرار است آخرین بازی دوستانه خود پیش از آغاز جام جهانی را از بین ۲ گزینه انتخاب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  تیم ملی فوتبال ایران بعد از اینکه بازی دوستانه با تیم ملی گرانادا لغو شد به دنبال حریف تدارکاتی دیگری هست تا آخرین بازی دوستانه خود را قبل از بازی‌های جام جهانی برگزار کند.

گفته می‌شود  تیم ملی فوتبال ایران، امروز آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ را برگزار خواهد کرد؛ مسابقه‌ای که هنوز حریف نهایی آن قطعی نشده، اما از میان ۲ گزینه احتمالی، تیم زیر ۲۱ ساله‌های باشگاه تیخوانا یا تیم ملی بلیز، یکی مقابل شاگردان امیر قلعه‌نویی قرار خواهد گرفت.

تیم زیر ۲۱ ساله‌های تیخوانا از نظر کیفیت رقابتی، حریف مناسب‌تری به نظر می‌رسد. این تیم در رده سنی خود در فوتبال مکزیک جایگاه قابل توجهی دارد و به عنوان تیمی قهرمان در سطح رده‌های پایه باشگاه‌های مکزیک، می‌تواند محک بهتری برای ملی‌پوشان باشد.

گزینه دیگر، تیم ملی بلیز است؛ تیمی که در کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب، یعنی کونکاکاف، عضویت دارد. بلیز از نظر منطقه‌ای در بخش آمریکای مرکزی قرار می‌گیرد و عضو اتحادیه فوتبال آمریکای مرکزی نیز محسوب می‌شود.

تیم ملی بلیز از نظر رده‌بندی جهانی در سطح پایین فوتبال ملی قرار دارد. بر اساس صفحه رسمی رده‌بندی فیفا، تیم ملی بلیز در آخرین به‌روزرسانی رسمی اول آوریل ۲۰۲۶ در رتبه ۱۸۰ جهان قرار داشته و بالاترین رتبه تاریخی آن ۱۱۴ و پایین‌ترین رتبه آن ۲۰۱ بوده است.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
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