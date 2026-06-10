باشگاه خبرنگاران جوان - بامداد امروز چهارشنبه صدای انفجار در مناطقی از شهرستان‌های قشم، سیریک و جاسک در هرمزگان شنیده شد.

به گفته یک منبع آگاه، شش صدای انفجار در قشم شنیده شده که بر اثر پرتابه‌های دشمن بوده است. یک نقطه از سیریک هم مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفته است.

همچنین در جاسک و در کوه مبارک هم مناطقی مورد هدف پرتابه قرار گرفته است.

حمله دشمن آمریکایی به زیرساخت‌های آبی

عبدالحمید حمزه‌پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان گفت: در پی حمله موشکی بامداد امروز، دو مخزن استراتژیک آب در بخش بمانی هدف قرار گرفته و به طور کامل تخریب شدند.

او افزود: این مخازن شامل یک مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و یک مخزن ۲ هزار متر مکعبی بوده‌اند که نقش کلیدی در تأمین آب شرب بخش بمانی و شهر کوهستک ایفا می‌کردند.

به گفته این مسئول، در حال حاضر روند توزیع آب در تمامی روستاهای بخش بمانی و شهر کوهستک متوقف شده است و تیم‌های عملیاتی و مدیریت بحران آبفا در تلاش هستند تا اقدامات جایگزین برای تامین آب پایدار انجام دهند.