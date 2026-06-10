بامداد امروز چهارشنبه صدای انفجار در مناطقی از شهرستان‌های قشم، سیریک و جاسک در هرمزگان شنیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بامداد امروز چهارشنبه صدای انفجار در مناطقی از شهرستان‌های قشم، سیریک و جاسک در هرمزگان شنیده شد.

به گفته یک منبع آگاه، شش صدای انفجار در قشم شنیده شده که بر اثر پرتابه‌های دشمن بوده است.  یک نقطه از سیریک هم مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفته است.

همچنین در جاسک و در کوه مبارک هم مناطقی مورد هدف پرتابه قرار گرفته است.

حمله دشمن آمریکایی به زیرساخت‌های آبی

عبدالحمید حمزه‌پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان گفت: در پی حمله موشکی بامداد امروز، دو مخزن استراتژیک آب در بخش بمانی هدف قرار گرفته و به طور کامل تخریب شدند.

او افزود: این مخازن شامل یک مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و یک مخزن ۲ هزار متر مکعبی بوده‌اند که نقش کلیدی در تأمین آب شرب بخش بمانی و شهر کوهستک ایفا می‌کردند. 

به گفته این مسئول، در حال حاضر روند توزیع آب در تمامی روستاهای بخش بمانی و شهر کوهستک متوقف شده است و تیم‌های عملیاتی و مدیریت بحران آبفا در تلاش هستند تا اقدامات جایگزین برای تامین آب پایدار انجام دهند.

برچسب ها: انفجار ، حمله آمریکا
خبرهای مرتبط
احتمال شنیده شدن صداهای شدید انفجار به مدت ۵ روز در بندرعباس
شناسایی دختر دانش آموز شهید میناب از روی النگو؛ پدری که میان آوارها به دنبال «محیا» می‌گشت
انفجار کنترل شده بمب‌های عمل‌نکرده در بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
آب شیرین کن کویت وامارات وبحرین هدف قرار بدهید تا تلافی شود
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۰:۴۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم ،آمریکای کثیف و جنایتکار و صهیونی وبی آبروی شکست خورده و درحال جان کندن است.
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ما هم باید منابع آبی رژیم غاصب را بزنیم
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
کشتی های نظامی آمریکا و بزنید
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مخازن آب منطقه رو بزنید. رحم نکنید. پوستشون رو بکنید. نگذارید ترامپ هر غلطی خواست بکنه. بزنییییییییییییییییییید
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا میزنه
ایران مذاکره میکنه
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
لعنت به مذاکره. با این گرگ خون آشام مگه باید مذاکره کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ایران فقط شلیک می‌کند خورد خورد نخورد نخورد ولی آمریکا دقیق باخبر وبا حوصله دقیق به اهداف مهم نظامی وزیرساختی را می‌زند
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
الهی بمیرم برای مردم کشورم
تو رو خدا کاری کنید که دیگه جرات تجاوز نداشته باشن
برن گورشون رو گم کنن
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا اب شیرین کن کشورهای منطقه را نمیزنید مگه مردم اونها از مردم هرمزگان عزیزترند مردم شبها منتطر پاسخ شدید شما هستند
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
وقتی بمب اتم ایران رونمایی نمیکند بهتر از این نمیشه
۳
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مهم اینه آتش بس هنوز نقض نشده
۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
شب تا صبح جنوب کشور کوبیده تازه صبح آمدید پایگاه خالی تو کویت و بحرین زدید منتظر باشد فردا شب شدیدتر عمق داخل کشور بزند
۶
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اینم نتیجه مذاکره با شیطان. جقدر رهبری در طول عمر با عزتشون فرمودند.مذاکره با این آمریکا عاقلانه نیست. شرافتندانه نیست.بنده به این مذاکره خوشبین نیستم.حالا بعضیها هنوز دنبال مذاکره هستند .از یه بچه کوچک هم بپرسی قبول نمیکنه . کشوری که بهت حمله کرده و نه به نظامی و نه به مردمی رحم نمیکنه وفرماندهان نظامی وسران مملکت و از جمله رهبر یک کشور بزرگ اسلامی را به شهادت میرسونه به نظره شما اهل مذاکره هست؟ قطعا نه.آمریکا و اسرائیل فقط زبان قدرت بلدند و لاغیر
۷
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
با قاتل و متجاوز که نمی شه مذارکه کرد. با قاتل و متجاوز باید مثل خودش عمل کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خاورمیانه را برای آمریکاه جهنم کنید بزنید که خوب می زنید.
۳
۲۳
پاسخ دادن
۱۲
تکذیب انفجار در قشم
ترخیص ۵۱ اتوبوس ۱۸ متری در هرمزگان
آب‌رسانی سیریک در کم‌تر از ۱۲ ساعت پایدار شد
آخرین اخبار
آب‌رسانی سیریک در کم‌تر از ۱۲ ساعت پایدار شد
تکذیب انفجار در قشم
ترخیص ۵۱ اتوبوس ۱۸ متری در هرمزگان
آخرین جزئیات وقوع چندین انفجار در مناطقی از هرمزگان