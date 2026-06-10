باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: رژیم جنگ‌افروز آمریکا اوایل بامداد امروز چهارشنبه با بهانه‌های واهی چند نقطه در جاسک، سیریک و قشم را مورد حمله قرار داد که به یک دکل مخابراتی در سیریک خساراتی وارد آمد و دو مخزن آب بخش بمانی این شهرستان منهدم شد.

در پاسخ به این حرکت شرارت‌آمیز دشمن، رزمندگان نیروی دریایی سپاه ساعت ۲.۳۰ دقیقه بامداد ناوگان پنجم دریایی بحرین و پایگاه علی‌السالم کویت را مورد حمله پهپادی قرار دادند. درگیری‌ها ادامه دارد و پاسداران غیور ملت ایران در حال پاسخگویی به تجاوزهای دشمن هستند و در صورت ادامه شرارت، پاسخ‌های سنگین‌تری در راه است.

سپاه پاسداران: یک فروند پهپاد MQ9 دشمن رهگیری و منهدم شد

سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که در جریان درگیری‌های هوایی جاری در تنگه هرمز یک فروند پهپاد MQ9 که از آسمان شمال خلیج‌فارس قصد نزدیک شدن و مداخله در صحنۀ نبرد را داشت، در آسمان شهرستان جم استان بوشهر مورد اصابت آتش رزمندگان قهرمان پدافند هوایی نوین سپاه قرار گرفت و منهدم شد.

۴ هدف مهم در پایگاه الازرق اردن هدف قرار گرفتند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دقایقی بعد در یک اطلاعیه دیگر اعلام کرد: قوای اسلام و رزمندگان شجاع هوافضای سپاه توسط موشک‌های سوخت جامد دوربرد خود (خیبرشکن) ۴ هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده های F35 در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.

نیروهای ما آماده پاسخ کوبنده و قاطع به هرگونه تجاوز مجدد دشمن هستند و عواقب هر تجاوز مجدد بر عهده دشمن آمریکایی می‌باشد.

قرارگاه خاتم: در صورت تکرار تعرض، حملات بعدی گسترده‌تر خواهد بود

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) نیز اعلام کرد در پاسخ به تجاوز ارتش تروریست آمریکا به مناطقی از جنوب کشور به بهانه واهی سقوط بالگرد خود، برخی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف هجوم قدرتمند ارتش قهرمان جمهوری اسلامی و دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.

قرارگاه خاتم در ادامه تاکید کرد: ارتش جنایتکار آمریکا بداند در صورت تکرار تعرض به جمهوری اسلامی ایران، حملات سهمگین و گسترده‌تر علیه بانک اهداف تعیین‌شده در منطقه انجام خواهد شد.