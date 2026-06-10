سپاه پاسداران در بیانه‌ای اعلام کرد: ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین، پایگاه علی‌السالم کویت و پایگاه الازرق اردن به تلافی تجاوز رژیم کودک‌کش آمریکا به جنوب کشور، هدف حمله قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: رژیم جنگ‌افروز آمریکا اوایل بامداد امروز چهارشنبه با بهانه‌های واهی چند نقطه در جاسک، سیریک و قشم را مورد حمله قرار داد که به یک دکل مخابراتی در سیریک خساراتی وارد آمد و دو مخزن آب بخش بمانی این شهرستان منهدم شد.

در پاسخ به این حرکت شرارت‌آمیز دشمن، رزمندگان نیروی دریایی سپاه ساعت ۲.۳۰ دقیقه بامداد ناوگان پنجم دریایی بحرین و پایگاه علی‌السالم کویت را مورد حمله پهپادی قرار دادند. درگیری‌ها ادامه دارد و پاسداران غیور ملت ایران در حال پاسخگویی به تجاوزهای دشمن هستند و در صورت ادامه شرارت، پاسخ‌های سنگین‌تری در راه است.

سپاه پاسداران: یک فروند پهپاد MQ9 دشمن رهگیری و منهدم شد

سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که در جریان درگیری‌های هوایی جاری در تنگه هرمز یک فروند پهپاد MQ9 که از آسمان شمال خلیج‌فارس قصد نزدیک شدن و مداخله در صحنۀ نبرد را داشت، در آسمان شهرستان جم استان بوشهر مورد اصابت آتش رزمندگان قهرمان پدافند هوایی نوین سپاه قرار گرفت و منهدم شد.

 ۴ هدف مهم در پایگاه الازرق اردن هدف قرار گرفتند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دقایقی بعد در یک اطلاعیه دیگر اعلام کرد: قوای اسلام و رزمندگان شجاع هوافضای سپاه توسط موشک‌های سوخت جامد دوربرد خود (خیبرشکن) ۴ هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده های F35 در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.

نیروهای ما آماده پاسخ کوبنده و قاطع به هرگونه تجاوز مجدد دشمن هستند و عواقب هر تجاوز مجدد بر عهده دشمن آمریکایی می‌باشد.

قرارگاه خاتم: در صورت تکرار تعرض، حملات بعدی گسترده‌تر خواهد بود

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) نیز اعلام کرد در پاسخ به تجاوز ارتش تروریست آمریکا به مناطقی از جنوب کشور به بهانه واهی سقوط بالگرد خود، برخی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف هجوم قدرتمند ارتش قهرمان جمهوری اسلامی و دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.

قرارگاه خاتم در ادامه تاکید کرد: ارتش جنایتکار آمریکا بداند در صورت تکرار تعرض به جمهوری اسلامی ایران، حملات سهمگین و گسترده‌تر علیه بانک اهداف تعیین‌شده در منطقه انجام خواهد شد.

برچسب ها: سپاه پاسدران ، حمله آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
وقتی داریم می نویسیم پر از هیجان هستیم. ما از نیروهای مسلح عزیزمان انتظارهای زیاد داریم. ما نابودی آمریکا و اسرائیل را می خواهیم. بززززززززززنید
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ضمن قدردانی از زحمات تمامی دلاورمردان نیروهای مسلح،این روباه صفتنان دیو منش با ضربه های کوپک سر جای خود نمنشینن و بایستی یک درس عبرت آموز وهمیشگی به آنها داده شود به امید خدای متعال%
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
تنها راه بازدارندگي اين كفتارها، ساخت بمب اتمي است. چرا دست دست مي كنيد.
تصور كنيد آمريكا و يا اسرائيل با بمب اتمي شهر من را بمباران كنند و من و خانواده ام از بين برويم! من حلالتان نمي كنم چون مي توانستيد با ساخت بمب اتم بازدارندگي ايجاد كنيد و نكرديد!
آقا شما بمب اتمي بسازيد ولو استفاده هم نكنيد.
۵
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۰:۳۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا داره یواش یواش همه زیر ساخت ها رو میزنه و دلمون خوشه که فقط به پایگاه هایی که از قبل هدف قرار دادین و الان چیزی واسه از دست دادن ندارن پاسخ میدهیم،آمریکا یه گوشمالی حسابی میخواد،رجز وکر کری فایده نداره،با شغال جماعت باید مثل خودش رفتار کرد
۲
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ما باید به محض آغاز مسابقات جام جهانی عملیات برای شکستن محاصره را شروع کنیم
۴
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام و درود خدا بر رزمندگان اسلام 💚
8
۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خداوند پشت وپناهتان. دست مریزاد. لطف کنید عربستان و امارات را هم بزنید
۵
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
قرارگاه خاتم: در صورت تکرار تعرض، حملات بعدی گسترده‌تر خواهد بود
این جمله یعنی چی؟؟ همیشه همین رو می گویید. بزنید و بزنید و بزنید. باید لت و پار شوند این حرامیان. از این بالاتر که به خاک ما تجاوز می کنند؟؟
۴
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
این پاسخ سریع آیا تخریب شدید هم داشت یا نه
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
وقتی ایران بمب اتم رونمایی نمیکند ، بهتر از این نمیشه

باید هرروز ایران از امریکایی جنایتکار سیلی بخورد

بخدا شرمنده ایم هر روز امریکا حمله میکنه روزی چندنفر ایرانی میکشه میره

دیگه ایران شده شهر هرت ، امریکا هر کاری دلش خواست بادایران میکنه
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اینهمه مماشات با امریکا دلیلش چیه؟
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
نمیدانم چرا نمیتوانم ازشلیک موشک ایرانی ابراز خوشحالی کنم چون هدف درداوری و مهمی اصابت نمی‌کند یا نزنید حالا که می‌زنید این چه طرز پاسخ دادن هست
۲
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا مخزن آب تامین آب شرب چندروستارا زد شماهم باید مخازن تسویه آب امارات و کویت و..‌رابزنید
۲
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
باید طوری موشکباران کنیم که برای اسرائیل و آمریکا وکشورهای منطقه درد آوری داشته باشه نه صرفا ی کیوسک و یک جای بی اهمیت را بزنین
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام خسته نباشی به رزمندکان جمهوری اسلامی ایران از شما ممنونم ما باید ناوهای آمریکای را غرق کنیم به گفته رهبر شهیدمون
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