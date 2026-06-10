باشگاه خبرنگاران جوان - پس از حملات ارتش تروریستی آمریکا به دو مخزن آبرسانی سیریک در بامداد امروز، تلاش برای خدمات‌رسانی و تامین آب ساکنان منطقه بلافاصله آغاز شده است.

به گفته عبدالحمید حمزه‌پور مدیرعامل شرکت آبفای استان هرمزگان، اکنون آبرسانی به ساکنان به صورت سیار (تانکری) در حال انجام است و گروه‌های عملیاتی و مدیریت بحران آبفا در تلاش هستند تا اقدامات جایگزین برای تامین پایدار آب منطقه انجام شود.

گفتنی است ساخت این دو مخزن در سال گذشته به اتمام رسیده بود و نقش مؤثری در تامین پایدار آب شرب سیریک و روستا‌های اطراف آن ایفا می‌کردند.