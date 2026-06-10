بنابر گفته مدیرعامل شرکت آبفای استان هرمزگان، اکنون آبرسانی به ساکنان به صورت سیار (تانکری) در حال انجام است و گروه‌های عملیاتی و مدیریت بحران آبفا در تلاش هستند تا اقدامات جایگزین برای تامین پایدار آب منطقه انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  پس از حملات ارتش تروریستی آمریکا به دو مخزن آبرسانی سیریک در بامداد امروز، تلاش برای خدمات‌رسانی و تامین آب ساکنان منطقه بلافاصله آغاز شده است.

به گفته عبدالحمید حمزه‌پور مدیرعامل شرکت آبفای استان هرمزگان، اکنون آبرسانی به ساکنان به صورت سیار (تانکری) در حال انجام است و گروه‌های عملیاتی و مدیریت بحران آبفا در تلاش هستند تا اقدامات جایگزین برای تامین پایدار آب منطقه انجام شود.

گفتنی است ساخت این دو مخزن در سال گذشته به اتمام رسیده بود و نقش مؤثری در تامین پایدار آب شرب سیریک و روستا‌های اطراف آن ایفا می‌کردند.

برچسب ها: جنگ تحمیلی ، مخزن آب ، آب و فاضلاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام تشکر از سایت yjc.ir بهترین سایت مطمئن خبرگزاری تو شهر ما آب بزور پیدا میشه الان خبر گذاری های دیگر کور و کرن فقط نقد قیمت گوشت و تخم مرغی میکنند که به لطف پداران پولدارشان هیچ گاه غم واقعی اصل کار های این سایت های خبر گذاری نبوده و نخواهد بود اما شما به این موضوع اشاره کردید درود بر راستگو خدا خیرتان بدهد به حق حضرت فاطمه سلام الله علیها
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
امید
۱۸:۴۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
تخریب تاسیسات آب رسانی کاری غیر قابل قبول است.حاکمیت باید اقدام به مقابله به مثل کنه و تاسیسات آبی اون کشوری که از پایگاه آن، آمریکا اجرای عملیات کرده را تخریب کنه تا دیگه جرات همچنین کاری را نداشته باشند . دیگه چشم در برابر چشم نه چون جواب نمیده
سر در برابر چشم باید باشه تا بازدارندگی ایجاد کنه
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام اگه یه ناوچه با کلی نیرو ازش غرق بشه دیگه از این غلطا نخواهد کرد
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۳۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خدایا این ها که به آب مردم رحم نمیکنند چطور از حقوق بشر صحبت می کنند،
چقدر باید پست باشید تا منبع آب یک منطقه تخریب کنید این کار یعنی خیلی مانده تا انسانیت داشته باشید، که نشان دادید ظالم ترین آدم روی زمین هستید، یا کودک کشی میکنید یا آب آشامیدنی را از بین میبرید،
خدا لعنت کند شما و طرفداران شما را.
آمین یارب العالمین
۲
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ابشیرین کن کل منطقه را بزنید بسه دیگه چقدر حقارت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ازاین تانکرهای خیلی بزرگ درکنار مناطق کم آب که هرسال بامشکل کم آبی روبروهستند، مسقر کنید و درزمان بارندگی وپرآبی که اکثر آب باران هدر می رود را دراین تانکرها ذخیرکتید تاد رزمان لزوم، تصفیه واستفاده شود!!
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۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
باید ضربات تلافی جویانه ما خسارات زیادی برای خود آمریکایی ها داشته باشد مثلا ناوچه ها و یا شرکت هایی با سهام آمریکا در حاشیه خلیج فارس.
۲
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
کار امارات هست
۲
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
امریکای ترسو اب شیرین زدی خاک تو سرت درمانده
۳
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
شما هم مقابله به مثل کنید
۲
۲۷
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