پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران، پس از ۱۲ قهرمانی، همچنان بدون حامی مالی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ خاتون بم، پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران، این روز‌ها در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته است؛ تیمی که با ۱۲ قهرمانی و یک حضور تاریخی در جمع ۸ تیم برتر آسیا، حالا زیر فشار سنگین بی‌پولی و نبود حامی مالی، با خطر از دست دادن سهمیه آسیایی روبه‌روست.

خاتون بم سال‌هاست که فقط یک باشگاه ورزشی نیست؛ نماد ایستادگی فوتبال زنان ایران است. تیمی که بار‌ها از دل محدودیت‌ها بیرون آمده، افتخار آفریده و مسیر را برای نسل تازه‌ای از دختران فوتبالیست باز کرده است.

اما امروز، همین تیم پرافتخار درگیر بحرانی شده که شاید از همه شکست‌های ورزشی سخت‌تر باشد: «نبود پشتوانه مالی»

۱۲ قهرمانی، اما همچنان بی‌پشتوانه

خاتون بم با ۱۲ عنوان قهرمانی در لیگ برتر فوتبال زنان، رکورددار فوتبال باشگاهی زنان ایران است. این تیم در سال‌های اخیر نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در سطح آسیا هم نام خود را مطرح کرده و مهر سال گذشته توانست برای نخستین‌بار در جمع ۸ تیم برتر آسیا قرار بگیرد.

اما این موفقیت‌ها، برای تیمی که از حداقل‌های مالی هم محروم است، به‌تنهایی کافی نبوده است. حالا بعد از دوازدهمین قهرمانی، سایه بحران اقتصادی سنگین‌تر از همیشه روی سر خاتون افتاده است.

قول‌ها آمدند، اما پول نه

در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، صحبت‌هایی درباره حمایت از خاتون مطرح شد. از وعده‌های مسئولان استان گرفته تا زمزمه‌هایی درباره ورود باشگاه‌های دیگر، همه‌چیز در حد حرف باقی ماند.

استاندار کرمان بار‌ها گفته بود که برای پیدا کردن حامی مالی تلاش خواهد کرد، اما تا این لحظه این وعده‌ها به نتیجه نرسیده‌اند.

در همین میان، شایعه‌هایی هم درباره پیوستن خاتون به مجموعه‌ای مثل مس کرمان مطرح شد، اما این سناریو هم محقق نشد و تیم همچنان بدون پشتوانه مشخص مانده است.

آسیا در خطر

نگرانی اصلی، اما فقط ادامه فعالیت در لیگ داخلی نیست. طبق اطلاعاتی که از داخل باشگاه مطرح شده، اگر در روز‌های آینده تکلیف نام تیم و اسپانسر آن روشن نشود، ممکن است، سهمیه آسیایی خاتون از این باشگاه و از شهر بم گرفته شود.

این یعنی بحران مالی، مستقیم به آینده بین‌المللی تیم گره خورده است؛ جایی که خاتون با همه افتخاراتش، حالا در آستانه از دست دادن فرصت حضور در سطح قاره قرار گرفته است.

استان صنعتی، اما بی‌حامی

نکته تلخ‌تر ماجرا اینجاست که خاتون بم در استانی قرار دارد که از آن به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و معدنی کشور یاد می‌شود، اما با این حال، هیچ بنگاه اقتصادی‌ای هنوز حاضر نشده حمایت از پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران را به عهده بگیرد.

فصل گذشته، ارگ بم به‌سختی و با شرایطی نیمه‌مستقر، کمک کرد تا تیم به مسیرش ادامه بدهد؛ اما امسال حتی همان حداقل حمایت هم هنوز روشن نیست.

این بحران فقط ورزشی نیست

ماجرای خاتون بم، فقط یک خبر فوتبالی نیست؛ نشانه‌ای از وضعیت شکننده فوتبال زنان در ایران است.

تیمی که بار‌ها برای ورزش کشور اعتبار ساخته، حالا برای بقا به دنبال کسی می‌گردد که هزینه‌هایش را تقبل کند.

اگر این روند ادامه پیدا کند، نه‌تنها حضور آسیایی خاتون تهدید می‌شود، بلکه احتمال دارد این باشگاه پرافتخار در مسیر فرسایشی‌تری قرار بگیرد؛ مسیری که حتی می‌تواند به توقف فعالیت یا انحلال هم نزدیک شود.

جمع‌بندی

خاتون بم امروز روی لبه تیغ ایستاده است؛ تیمی که قهرمانی را بار‌ها تجربه کرده، اما هنوز از داشتن یک پشتوانه مالی پایدار محروم مانده است.

اگر تا روز‌های آینده حامی مالی مشخص نشود، این باشگاه ممکن است سهمیه آسیایی‌اش را از دست بدهد و یکی از مهم‌ترین نماد‌های فوتبال زنان ایران وارد بحرانی جدی‌تر شود.

خاتون بم، با تمام افتخاراتش، این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری به یک نجات‌دهنده واقعی نیاز دارد؛ نه وعده، نه شایعه، نه دل‌خوشی موقت.

حرف آخر ...

خاتون بم امروز فقط برای یک تیم فوتبال نمی‌جنگد؛ برای حقِ نفس کشیدنِ فوتبال زنان می‌جنگد. تیمی که سال‌ها با دست خالی قهرمان ساخت و نام ایران را به آسیا رساند، حالا در خطر آن است که نه به‌خاطر شکست ورزشی، بلکه به‌دلیل بی‌تفاوتی و بی‌پولی از نفس بیفتد.

اگر خاتون بمیرد، این فقط پایان یک باشگاه نیست؛ گواه یک ساختار است که قهرمان می‌سازد، اما برای زنده ماندنشان هیچ پناهی ندارد.