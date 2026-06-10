معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: تاکنون هیچ گونه خبری مبنی بر بمباران نقطه یا نقاطی در استان خوزستان از سوی دشمن، گزارش نشده است.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0647\u06cc\u0686 \u06af\u0648\u0646\u0647 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u0628\u0645\u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u06cc\u0627 \u0646\u0642\u0627\u0637\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646\u060c \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0