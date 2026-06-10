معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: تاکنون هیچ گونه خبری مبنی بر بمباران نقطه یا نقاطی در استان خوزستان از سوی دشمن، گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: تاکنون هیچ گونه خبری مبنی بر بمباران نقطه یا نقاطی در استان خوزستان از سوی دشمن، گزارش نشده است.

 

برچسب ها: حمله آمریکا ، بمباران
خبرهای مرتبط
مقاومت صنعتی؛ روایت آسیب‌های استراتژیک به قلب پتروشیمی‌های خوزستان
از زخمِ حمله تا شکوهِ پرواز؛ پرواز‌های خوزستان در سایه قدرت متخصصان ایرانی
پتروشیمی کارون ماهشهر هدف حمله هوایی قرار گرفت؛ خروج اضطراری کارکنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخی دستگاه‌ها اجرای قانون افزایش حقوق‌ها را هنوز اجرایی نکرده‌‎اند
افزایش ۴۰ درصدی تردد کامیون در اوج جنگ
آخرین اخبار
افزایش ۴۰ درصدی تردد کامیون در اوج جنگ
برخی دستگاه‌ها اجرای قانون افزایش حقوق‌ها را هنوز اجرایی نکرده‌‎اند
تاکنون هیچ گزارشی از بمباران در خوزستان نداشته‌ایم