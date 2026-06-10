باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا از توقف فوری ساختوسازهای غیرمجاز در منطقه حیران و برخورد قاطع با متخلفان خبر داد و همزمان بر حمایت همهجانبه از خانواده آسیبدیده آتشسوزی در روستای آقمسجد این شهرستان تأکید کرد.
جواد حسنبیگی به همراه علی درمانی فرماندار آستارا، سرهنگ مرتضی احدی فرمانده انتظامی، سرهنگ حمید باقری فرمانده هنگ مرزی، سیاوش عباسیان بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان اجرایی، انتظامی و مرزبانی با حضور میدانی در منطقه حیران، گزارشهای مربوط به تغییر کاربری اراضی، جعل احتمالی پروانه ساخت و اجرای گسترده ساختوسازهای غیرمجاز را بررسی کردند.