جواد حسن‌بیگی به همراه علی درمانی فرماندار آستارا، سرهنگ مرتضی احدی فرمانده انتظامی، سرهنگ حمید باقری فرمانده هنگ مرزی، سیاوش عباسیان بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان اجرایی، انتظامی و مرزبانی با حضور میدانی در منطقه حیران، گزارش‌های مربوط به تغییر کاربری اراضی، جعل احتمالی پروانه ساخت و اجرای گسترده ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بررسی کردند.