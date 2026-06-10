باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در زمان بررسی بودجه پیگیری شد، پرداخت مطالبات گندمکاران و کشاورزان بود. به همین منظور جلساتی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان هدفمندی یارانهها برگزار شد که بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت شد، اما همچنان بر تسویه کامل این مطالبات تأکید داریم.
یوسفی با اشاره به افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان در مجلس گفت: با وجود پیشنهاد ۲۰ درصدی دولت، مجلس افزایش حقوقها را به صورت پلکانی معکوس و بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب کرد، اما متأسفانه برخی دستگاههای اجرایی این قانون را بهطور کامل اجرا نکردهاند.
وی افزود: در جلسات متعدد با سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و وزارت رفاه، اجرای کامل قانون افزایش حقوقها را برای شاغلان و بازنشستگان پیگیری کردهایم و این مطالبه را تا حصول نتیجه دنبال خواهیم کرد.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با انتقاد از گرانیهای اخیر و کاهش قدرت خرید مردم تصریح کرد: سفره کارگران، کارمندان و بازنشستگان کوچکتر شده و این شرایط نیازمند تصمیمات فوری و حمایتی است. برخی پرداختیها و افزایش حقوقها نیز رضایتبخش نبوده و باید اصلاح شود.
این عضو مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تشکیل جلسات علنی مجلس برای رسیدگی به مطالبات اقتصادی مردم گفت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به اصلاح بودجه، تقویت بستههای حمایتی، کنترل بازار و نظارت بر قیمتها نیاز دارد و مجلس باید با حضور فعالتر در صحن علنی، این مطالبات را دنبال کند.
یوسفی در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش فشار مالیاتی بر خوزستان اظهار داشت: در جریان بررسی بودجه، موفق شدیم افزایش سنگین مالیات پیشبینیشده برای استان را کاهش دهیم تا فشار کمتری بر تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی خوزستان وارد شود.
وی تأکید کرد که پیگیری مطالبات مردم و دفاع از حقوق کارگران، بازنشستگان، کشاورزان و اقشار مختلف جامعه با جدیت ادامه خواهد داشت.