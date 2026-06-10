مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: حدود ۵ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در جریان این درگیری‌ها و آتش‌سوزی‌های ناشی از آن از بین رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی جنگ ۱۲ روزه  از خسارت گسترده به منابع طبیعی کشور خبر داد و گفت: حدود ۵ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در جریان این درگیری‌ها و آتش‌سوزی‌های ناشی از آن از بین رفته است.

فرمانپور  اظهار کرد: وقوع جنگ در فصل گرم سال، شرایط را برای گسترش آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های طبیعی فراهم کرد و بخش قابل توجهی از جنگل‌ها و مراتع کشور دچار حریق شد. 

وی آلودگی‌های زیست‌محیطی، انباشت نخاله‌های ساختمانی و آسیب‌های ناشی از فعالیت برخی کارخانجات را از مهم‌ترین تبعات جنگ بر محیط زیست برشمرد و افزود: بمباران‌ها و تنش‌های ناشی از جنگ، حیات وحش را نیز تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از گونه‌های جانوری ناچار به ترک زیستگاه‌های خود شدند. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به تغییر رفتار گونه‌های شاخص حیات وحش استان گفت: در برخی روستاهای لرستان که زیستگاه پلنگ ایرانی محسوب می‌شوند، شاهد حضور این گونه ارزشمند در محدوده‌های روستایی بودیم. پلنگ‌ها به دلیل ناامنی و برهم خوردن شرایط طبیعی، از پناهگاه‌های صخره‌ای خود خارج شده و به مناطق نزدیک به سکونتگاه‌های انسانی پناه آوردند. 

فرمانپور در ادامه با بیان اینکه امسال بارش‌های مناسبی در لرستان ثبت شده است، اظهار داشت: بارندگی‌های مطلوب موجب افزایش پوشش گیاهی در استان شده و همین موضوع در کنار گرمای هوا، احتمال وقوع آتش‌سوزی در طبیعت را افزایش داده است. 

وی با اشاره به جایگاه لرستان در حفاظت از جنگل‌های زاگرس افزود: حدود ۳۰ درصد از جنگل‌های زاگرس، معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار، در استان لرستان قرار دارد که از این میزان، ۴۶۰ هزار هکتار تحت مدیریت و حفاظت سازمان محیط زیست است.

 

 

برچسب ها: محیط زیست ، لرستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
امریکا = مفسد فی الارض
۳
۳
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Turkiye
ناشناس
۰۹:۵۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بارها نوشتم که در گذرگاه کرج .شمال به هر ماشینی یک پلاستیک بزرگ بدهید با شماره ای روی آن
تا زباله شون را جمع کنند و بعد برای تشویق بیشتر مردم
یک شماره که بیرون آمد. جایزه بدهید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
پنج هزار هکتار خیلیه ها در اتش 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 سوخت خاکستر شد 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 اخیییی که ایران دلسوز نداره 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اخیییی یاد ایران که اتش 🔥 🔥 🔥 بلا داره میسوزه نمیدونم به حال خودم گریه 😢 کنم یا به حال ایران 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
۰
۳
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