باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی جنگ ۱۲ روزه از خسارت گسترده به منابع طبیعی کشور خبر داد و گفت: حدود ۵ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در جریان این درگیری‌ها و آتش‌سوزی‌های ناشی از آن از بین رفته است.

فرمانپور اظهار کرد: وقوع جنگ در فصل گرم سال، شرایط را برای گسترش آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های طبیعی فراهم کرد و بخش قابل توجهی از جنگل‌ها و مراتع کشور دچار حریق شد.

وی آلودگی‌های زیست‌محیطی، انباشت نخاله‌های ساختمانی و آسیب‌های ناشی از فعالیت برخی کارخانجات را از مهم‌ترین تبعات جنگ بر محیط زیست برشمرد و افزود: بمباران‌ها و تنش‌های ناشی از جنگ، حیات وحش را نیز تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از گونه‌های جانوری ناچار به ترک زیستگاه‌های خود شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به تغییر رفتار گونه‌های شاخص حیات وحش استان گفت: در برخی روستاهای لرستان که زیستگاه پلنگ ایرانی محسوب می‌شوند، شاهد حضور این گونه ارزشمند در محدوده‌های روستایی بودیم. پلنگ‌ها به دلیل ناامنی و برهم خوردن شرایط طبیعی، از پناهگاه‌های صخره‌ای خود خارج شده و به مناطق نزدیک به سکونتگاه‌های انسانی پناه آوردند.

فرمانپور در ادامه با بیان اینکه امسال بارش‌های مناسبی در لرستان ثبت شده است، اظهار داشت: بارندگی‌های مطلوب موجب افزایش پوشش گیاهی در استان شده و همین موضوع در کنار گرمای هوا، احتمال وقوع آتش‌سوزی در طبیعت را افزایش داده است.

وی با اشاره به جایگاه لرستان در حفاظت از جنگل‌های زاگرس افزود: حدود ۳۰ درصد از جنگل‌های زاگرس، معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار، در استان لرستان قرار دارد که از این میزان، ۴۶۰ هزار هکتار تحت مدیریت و حفاظت سازمان محیط زیست است.