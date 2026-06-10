باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمود حقوردیلو، معاون نظارت بیمه مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حوزه شکایتها، روال سابق همچنان برقرار است و ما سامانهای ایجاد کردهایم تا هموطنان عزیز بدون نیاز به مراجعه حضوری، از هر نقطه کشور بتوانند شکایت بیمهای خود را ثبت کنند.
او افزود: شکایتهایی که در این سامانه ثبت میشود، بدون هیچگونه تحلیل، داوری یا قضاوت از سوی بیمه مرکزی منتشر میشود و ذینفعان و افرادی که از این اطلاعات استفاده میکنند، خودشان میتوانند برداشت و تحلیل خود را داشته باشند.
حقوردیلو ادامه داد: البته در حوزه نظارت، شکایتهای مردم برای ما یکی از شاخصهای بسیار مهم و بااهمیت در ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه به شمار میرود.
معاون نظارت بیمه مرکزی تصریح کرد: برای ما بسیار مهم است که ببینیم شرکتهای بیمه تا چه اندازه در پرداخت بهموقع و کامل خسارت به مردم موفق عمل کردهاند؛ چراکه افرادی که بیمهنامه خریداری کردهاند، باید این اطمینان را داشته باشند که در زمان خسارت، حق و حقوقشان به موقع و کامل از سوی موسسات بیمه پرداخت میشود.
او خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی در این زمینه وظیفه سازمانی دارد تا پیگیر حقوق بیمهگذاران و زیان دیدگان باشد و اجازه ندهد خسارت آنها با تأخیر و ناقص پرداخت شود.
حقوردیلو گفت: به همین دلیل، از شرکتهای بیمه میخواهیم هر جا که در رویههای خود ایراد دارند، آن را اصلاح کنند. در برخی موارد ممکن است مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی باشد که در این صورت از شرکتها خواسته میشود با اتخاذ تدابیر لازم و از جمله افزایش سرمایه توانایی خود برای ایفای تعهدات در مقابل بیمه گذاران و زیان دیدگان را بازیابی نمایند.
او افزود: در برخی موارد نیز لازم است فرایندهای بیمهگری شرکتها اصلاح شود تا هم کیفیت خدمات بهتر شود و هم روند رسیدگی به خسارتها با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.
معاون نظارت بیمه مرکزی تأکید کرد: بنابراین سامانه ثبت شکایت همچنان در دسترس مردم است و شکایتهای ثبت شده، علاوه بر اطلاعرسانی عمومی، در نظام نظارت بیمه مرکزی کمافی السابق به عنوان یکی از مهمترین مبانی ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه مورد توجه قرار میگیرد.