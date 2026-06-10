باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در خصوص وضعیت الگوی مصرف آب در کلان‌شهر تهران بیان کرد: در سطح کشور حدود یک‌سوم مشترکان در دسته «خوش‌مصرف‌ها» قرار دارند و کمتر از ۱۰ درصد مشترکان نیز در زمره «بدمصرف‌ها» طبقه‌بندی می‌شوند.

او با اشاره به تغییرات مثبت در الگوی مصرف مشترکان تهرانی افزود: خوشبختانه با اجرای سیاست‌های وزارت نیرو و اقدامات فرهنگی گسترده‌ای که با همکاری رسانه‌ها انجام شده است، نسبت‌های مصرف آب در تهران به نفع مشترکان خوش‌مصرف تغییر کرده و شاهد افزایش قابل‌توجه سهم مشترکان زیر الگو در این کلان‌شهر هستیم؛ روندی که امیدواریم با تداوم برنامه‌ها، بهبود بیشتری یابد.

بزرگ‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با مشترکان بدمصرف و احتمال قطع انشعاب گفت: رویکرد ما در برخورد با مشترکان، چه خوش‌مصرف و چه بدمصرف، کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات است. با توجه به اینکه آب عنصر حیاتی برای زندگی است، قوانین اجازه قطع دائم آب را به ما نمی‌دهند؛ چرا که دسترسی به آب از نیاز‌های اولیه و ضروری هر انسان برای بقاست.

سخنگوی صنعت آب کشور در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت مصرف وجود دارد که از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های موقت و اعمال تعرفه‌های بازدارنده برای مشترکان بدمصرف اشاره کرد. ما همواره در چارچوب ظرفیت‌های قانونی حرکت می‌کنیم، اما حتما با مشترکان بدمصرف برخورد می‌شود.