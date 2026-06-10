باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بیانیه مشترک آمریکا و ژاپن ادعا شده است که واشنگتن با استفاده از تمام قابلیتهای خود، از جمله نیروهای بازدارنده هستهای، به دفاع از ژاپن ادامه خواهد داد.
این موضوع در بیانیه مشترک دو طرف پس از گفتگوی دوجانبه گسترده بین ژاپن و آمریکا در مورد بازدارندگی که در پایتخت ژاپن، برگزار شد، اعلام شد.
در بیانیه صادر شده توسط وزارت امور خارجه ژاپن آمده است: آمریکا بار دیگر بر تعهد خود برای دفاع از ژاپن با استفاده از تمام ظرفیتهای خود، از جمله قابلیتهای هستهای، تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است که ژاپن نیز حمایت خود را از نیروهای آمریکایی تایید کرد. دو طرف همچنین در مورد تلاشها برای نوسازی و تطبیق نیروهای هستهای آمریکا و همچنین سیاست دفاعی ژاپن با توجه به افزایش تهدید هستهای منطقهای بحث و گفتوگو کردند.
در همین حال، ژاپن از آمریکا خواست تا گفتوگوهای بینالمللی با هدف جلوگیری از مسابقه تسلیحات هستهای، از جمله مذاکرات کنترل تسلیحات با چین و روسیه را تشدید کند. هر دو طرف همچنین بر محکومیت برنامه هستهای پیونگ یانگ و حمایت خود از «خلع سلاح کامل هستهای شبه جزیره کره» تاکید کردند.
منبع: آر تی