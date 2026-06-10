چالش کمبود سرانه فرهنگی و ورزشی در منطقه ۷

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - یکی از شهروندان منطقه ۷ در برنامه تحلیلی نگاه مردم با اشاره به کمبود سرانه فرهنگی و ورزشی، نبود فرهنگسرای فعال در رجاییشهر و مشکلات بازار ترهبار، خواستار توجه جدی مدیریت شهری به توسعه زیرساختهای فرهنگی، ورزشی و خدماتی شد و تأکید کرد ایجاد سامانه شفاف ارتباط مردم با شهرداری میتواند به ارتقای رضایت عمومی منجر شود.
ایزدیار، شهروند منطقه ۷، با حضور در برنامه تحلیلی نگاه مردم گفت: در حوزههای مختلف آموزش فرهنگی و هنری، منطقه ۷ با چالشهای جدی مواجه است و در بخش سرانه فرهنگی و ورزشی نیز کمبودهای قابل توجهی وجود دارد.
وی با اشاره به نبود یک فرهنگسرای فعال در رجاییشهر افزود: نبود چنین ظرفیتی میتواند زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی شود، چرا که فرهنگسراها نقش مهمی در ارائه خدمات فرهنگی به محلات و تقویت پیوندهای اجتماعی دارند.
این شهروند منطقه ۷ در برنامه زنده سیمای البرز ادامه داد: بخشی از آسیبهای موجود، ریشه در مسائلی خارج از محدوده منطقه دارد، اما اگر بتوانیم در مسیر توانمندسازی مردم حرکت کنیم، در واقع یک دژ مستحکم اجتماعی برای مقابله با آسیبها ایجاد کردهایم.
ایزدیار با تأکید بر نقش شهرداریها در ارتباط مستقیم با مردم به مجری نگاه مردمگفت: شهرداریها بهترین و گستردهترین ارتباط را با شهروندان دارند و یکی از مهمترین خدمات آنها در حوزه فرهنگ، ایجاد فرهنگسراها و اجرای برنامههای فرهنگی است.
وی همچنین یکی از معضلات اصلی منطقه را کمبود مراکز ترهبار، بهویژه در بخش بالادست منطقه ۷ عنوان کرد و افزود: این موضوع از مطالبات جدی مردم است و انتظار میرود شهرداری برای رفع آن برنامهریزی کند.
او با اشاره به ظرفیت همکاری با مساجد و مدارس اظهار کرد: میتوان از این بسترها برای توسعه آموزشهای مورد نیاز شهروندان بهره گرفت؛ آموزش هوش مصنوعی و سواد رسانه نیز از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این شهروند در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سرانه ورزشی در منطقه اشاره کرد و گفت: پایین بودن سرانه ورزشی، یکی از شاخصهای مهم کیفیت زندگی در این محله را تحت تأثیر قرار داده و نشان میدهد که توسعه زیرساختهای ورزشی باید در اولویت قرار گیرد.
ایزدیار در این برنامه تلویزیونی افزود: افزایش سرانه ورزشی در فرآیند توسعه شهری اهمیت زیادی دارد و میتواند به بهبود سطح رفاه و رضایت شهروندان کمک کند.
وی در پایان با اشاره به ضرورت ارتقای ارتباط میان مردم و مدیریت شهری در برنامه نگاه مردم گفت: با وجود فعالیت سامانه ۱۳۷، ارتباط شهروندان با شهرداری هنوز به شکل مؤثر و موفق برقرار نشده است. همانطور که سال گذشته در زمان قطعی برق، اداره برق با ایجاد یک سامانه مشخص، امکان اطلاع مردم از زمانبندیها را فراهم کرد، شهرداری نیز میتواند با طراحی یک سامانه شفاف و کارآمد، گامی مؤثر در جهت افزایش رضایت و اعتماد عمومی بردارد.