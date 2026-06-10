از سامانه سجام تا طرح «هر مسجد یک حقوقدان»   

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز از راهاندازی و تقویت بسترهای ارتباط مستقیم مردم با دستگاه قضایی در استان البرز خبر داد و گفت: سامانه سجام، حضور حقوقدانان در مساجد، برنامههای آموزشی در مدارس و ارائه مشاورههای حقوقی رایگان از مهمترین اقدامات برای افزایش آگاهی حقوقی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
نجفنیا در برنامه زنده «امروز البرز» با تأکید بر نقش مردم در پیشگیری از آسیبها و تخلفات اجتماعی گفت: هر زمان که نهادها از ظرفیت مردم به درستی استفاده کردهاند و مردم نیز اثرگذاری خود را دیدهاند، با جدیت و حضور مؤثر وارد میدان شدهاند.
وی در برنامه زنده تلویزیونی افزود: قوه قضاییه نیز با درک این ظرفیت، سامانهای با عنوان «سجام» (سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه) راهاندازی کرده است تا مردم بتوانند گزارشهای خود را درباره تخلفات احتمالی در دستگاهها، سازمانها و یا رفتارهای خلاف قانون برخی کارگزاران ارائه کنند.
نجفنیا با اشاره به برنامههای آموزشی در مدارس به مجری سیمای البرز گفت: با همکاری اولیای مدارس، والدین دانشآموزان، کانون وکلا، کارشناسان حقوقی و همکاران قضایی، نشستهای گفتوگو محور در مدارس برگزار میشود که در آن درباره مخاطرات روز جامعه، از جمله تهدیدهای فضای مجازی، برای دانشآموزان و خانوادهها توضیح داده میشود.
وی همچنین از اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» خبر داد و بیان کرد: در مساجد، چه در مناطق مرکزی و چه در حاشیه شهر، با همکاری کانونهای وکلا، کانونهای فرهنگی مساجد و دستگاه قضایی، جلساتی برای ارتباط مستقیم مردم با کارشناسان حقوقی برگزار میشود.
به گفته وی، این طرح در دو بخش اجرا میشود؛ بخش نخست شامل سخنرانیهای آموزشی برای ارتقای آگاهیهای حقوقی مردم است و بخش دوم به گفتوگوهای دوطرفه و پاسخ به پرسشهای حقوقی شهروندان اختصاص دارد.
نجفنیا همچنین به فعالیت مرکز مشاوره مستقر در فرهنگسرای غدیر منطقه اسلامآباد کرج اشاره کرد و گفت: این مرکز نزدیک به ۱۲ سال است که با همکاری دستگاه قضایی فعالیت میکند و حدود ۱۶ مشاور متخصص در آن حضور دارند. همچنین دو نفر از کارکنان رسمی دادگستری مدیریت و نظارت بر فعالیتها را بر عهده دارند.
وی به مخاطبان برنامه امروز البرز افزود: در این مرکز خدمات مشاورهای در حوزههایی مانند ازدواج، فرزندپروری، انتخاب رشته و مسائل اجتماعی ارائه میشود و در روزهای اداری و پنجشنبهها نیز فعال است.
نجفنیا با اشاره به فعالیتهای اطلاعرسانی در فضای مجازی گفت: کانال «پیشگیری البرز» در پیامرسان ایتا ایجاد شده که حدود ۱۰ درصد محتوای آن اخبار سازمانی و ۹۰ درصد آن مطالب آموزشی درباره مخاطرات اجتماعی، پیشگیری از سرقت و اعتیاد و راهکارهای ارتقای آرامش اجتماعی است.
وی در پایان برنامه زنده امروز البرز تأکید کرد: خدمتگزاران مردم در استان البرز آماده دریافت انتقادها، پیشنهادها، طرحها و ابتکارهای شهروندان هستند تا با مشارکت مردم، مسیر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای آگاهی حقوقی در جامعه تقویت شود.