وزیر ارتباطات از بررسی راهکارهای جبران هزینه کاربران اینترنت پرو خبر داد و گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص مأمور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ، ستار هاشمی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه سفر خود به قم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مأمور شده است، موضوع اینترنت پرو را با رویکرد حمایت از حقوق کاربران به صورت ویژه پیگیری و ارزیابی کند.

وی گفت: این سازمان ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع، راهکارهای لازم برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را تدوین و برای اجرا ارائه خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: یکی از محورهای در دست بررسی، پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی برای کاربران است که می‌تواند در قالب جایگزینی ترافیک مصرفی یا سایر روش‌های حمایتی اجرایی شود.

هاشمی اظهار کرد: موضوع بازگشت مبالغ دریافت‌شده نیز در دستور کار قرار گرفته است و تصمیمات نهایی پس از تکمیل ارزیابی‌ها اتخاذ و جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

منبع: مهر

برچسب ها: اینترنت پرسرعت ، وزارت ارتباطات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
جناب وزیر چرا باید برای تلفن ثابت ۴۰ هزارتومان ابمان پرداخت کنیم .
قبلا کل تلفن ۵ هزارتومان نمی شد حالا چه زنگ بزنی چه نزنی ۴۰ تومان باید پرداخت کنی
پرواضح تورم فقط وفقط توسط دولت برجامعه تحمیل میشه از هرروش از مردم پول می گیرید .
بابا مردم شما را انتخاب کردن مشکل انا حل بشه نه برای جیب آنها نقشه بکشید.
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مخابرات اخیراً معلومه یه کاری با قراردادهای ADSLکرده هم قیمت اینترنت رو بالا برده و هم حجم اینترنت زود تمام میشه . ظاهراً هرکسی داره برای دل خودش هرکاری انجام میده و کسی هم نظارتی ندارد.
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۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
تو سایت ها که میری کیفیت فیلم رو ۱۲۰۰ که باشه اینترنتت زود تموم میشه بیا پایین رو ۴۸۰، نه بسته بخر! ، فیلتر شکن رو هم خاموش کن که دو برابر میکنه حجم مصرفیتو . پی دی اف و سایت و عکس که حجم نمیبره فقط همون فیلمه و بازی
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