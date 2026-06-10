باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، امروز چهارشنبه از پایگاه دریایی اینکشور در خلیج گوانتانامو در کوبا بازدید خواهد کرد و سپس به تامپا در فلوریدا خواهد رفت.
وزارت جنگ آمریکا در بیانیهای کوتاه که در وبسایت خود منتشر کرد، اعلام کرد که هگست در این سفر با نیروهای نظامی مستقر در گوانتانامو و اعضای فرماندهی مرکزی آمریکا دیدار میکند.
این سفر در بحبوحه تشدید تنشها بین واشنگتن و هاوانا و همزمان با تشدید اقدامات و تحریمهای آمریکا علیه کوبا انجام میشود.
دیدار هگست چند روز پس از بازدید فرانسیس داناوان، فرمانده فرماندهی جنوبی آمریکا، از خلیج گوانتانامو انجام میشود، جایی که اواخر ماه گذشته او در حاشیه پایگاه دریایی اینکشور، جلسهای کمسابقه با مقامات ارشد نظامی کوبا برگزار کرد.
ارتش آمریکا گزارش داد که داناوان با فرماندهان ارشد نظامی کوبا برای تبادل نظر مختصر در مورد مسائل امنیتی عملیاتی دیدار کرد. او همچنین ارزیابی امنیتی پایگاه را انجام داد و با مقامات آن در مورد حفاظت از سربازان، ایمنی پرسنل نظامی و خانوادههایشان و آمادگی عملیاتی گفتگو کرد.
در بیانیه آمریکا، پایگاه دریایی گوانتانامو به عنوان یک قطب عملیاتی و لجستیکی حیاتی توصیف شده است که از تلاشهای نظامی آمریکا برای مقابله با آنچه «تهدیداتی که امنیت، ثبات و دموکراسی را در نیمکره غربی تضعیف میکنند» مینامد، حمایت میکند.
به گفته یک مقام آمریکایی، داناوان مذاکرات کوتاهی در مورد امنیت عملیاتی با یک هیئت کوبایی شامل روبرتو لگرا سوتولونگو، معاون رئیس ستاد ارتش کوبا، انجام داد.
گوانتانامو یک پایگاه دریایی آمریکا است که در خلیج گوانتانامو، در جنوب شرقی کوبا واقع شده است و آنطور که اغلب ادعا میشود، صرفا یک زندان نیست. آمریکا این منطقه را پس از جنگ اسپانیا و آمریکا، طبق توافقنامهای در سال ۱۹۰۳ از کوبا اجاره کرد و با وجود مخالفت دولت کوبا با حضور مداوم ارتش آمریکا در آنجا، همچنان آن را کنترل میکند.
دولت کوبا تاکید میکند که این توافقنامه تحت شرایط برابر منعقد نشده و دهههاست که خواستار پایان حضور آمریکاییها در گوانتانامو است، در حالی که آمریکا توافقنامههای امضا شده را همچنان لازمالاجرا میداند.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، کوبا را به عنوان یکی از اهداف سیاست خارجی خود برای دوره دوم ریاست جمهوریاش اعلام کرده و تلویحا گفته است که پس از پایان جنگ با ایران، این کشور در کانون توجه او قرار خواهد گرفت.
در همین زمینه، میگل دیاز-کانل برمودز، رئیس جمهور کوبا، در مصاحبهای که روز دوشنبه منتشر شد، گفت که آمریکا سه سناریوی احتمالی علیه کوبا را در نظر دارد، از جمله تحریک شورشهای اجتماعی از طریق فشار اقتصادی، به دست گرفتن کنترل اقتصاد کوبا یا توسل به تجاوز نظامی.
منبع: المیادین