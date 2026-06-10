تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان ایران با کسب ۷ مدال طلا، ۲ نقره و ۱ برنز، عنوان قهرمانی رقابت‌های جهانی را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نتایج ۴ وزن کشتی آزاد به شرح زیر است:
عرفان علیزاده نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم: دور نخست نماینده کانادا را شکست داد و سپس کشتی گیر برزیل را شکست داد و برابر نماینده قدرتمند روسیه به پیروزی رسید. در فینال نماینده ترکیه را شکست داد و قهرمان شد.

مهدی رحیمی نماینده وزن۶۱ کیلوگرم: دور نخست حریف کانادایی را شکست داد و سپس برابر نماینده روسیه پیروز شد. او با راهیابی به فینال و پیروزی در کشتی آخر قهرمان توانست قهرمان شود.

محمد بخشی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم: دور نخست برابر نماینده فرانسه به پیروزی رسید و دور دوم نماینده اسپانیا را شکست داد و سپس کشتی گیر برزیل را شکست داد و در فینال به مصاف روسیه رفت. او در فینال نیز حریف قدرتمند خود رد شکست داد و صاحب مدال طلا شد.

عادل پنائیان نماینده وزنه ۷۹ کیلوگرم: در دور نخست نماینده برزیل را شکست داد و با یک غافلگیری در مسابقه دوم برابر نماینده روسیه شکست خورد و سپس نماینده آلمان را شکست داد. باتوجه به قوانین مسابقات، پنائیان در فینال مجددا به حریف روس که یکبار به او باخته بود برخورد که. گفتنی است این کشتی‌گیر دچار آسیب دیدگی نیز شده بود. پنائیان در دیدار پایانی توانست حریف روس خود را شکست دهد و قهرمان شود.

تیم کشتی آزاد دانشجویی کشورمان با کسب ۷ مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد.


گفتنی است کاروان ایران با نام میناب ۱۶۸ راهی این رقابت‌ها شده است.


مدال طلا: مهدی رحیمی، محمد بخشی، عادل پنائیان، عرقان علیزاده، مهدی ویسی، محمد رضا حسینی، محمدجواد صالحی

مدال نقره: محمدحسین نوروزیان و مرتضی جان محمدزاده

مدال برنز: مهدی عباس پور

برچسب ها: تیم ملی کشتی دانشجویان ، کشتی
خبرهای مرتبط
۵ نماینده کشورمان در مسابقات جهانی سوت می‌زنند
مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه هرمز
محمد نخودی: دوست داشتم با رمضانوف کشتی بگیرم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گل گهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان شد
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
قهرمانی مقتدرانه ایران در کشتی آزاد دانشجویان جهان با ۷ مدال طلا
ایران در نخستین آزمون لیگ ملت‌ها به مصاف برزیل می‌رود
ستاره‌های کلیدی آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC+ لینک رای گیری
تاریخچه دیدار تیم های والیبال ایران و برزیل/ کفه ترازو به سود میزبان
استقبال از داور سومالیایی که قربانی میزبان جام جهانی شد+ فیلم
بازگشت اولین بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران
اطلاعیه فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد بازیکن استقلال
خبرنگاربرنامه صبح بخیر برزیل: از رفتار پلیس آمریکا زبانم بند آمد
آخرین اخبار
طارمی: سیاست‌ ویزایی آمریکا باعث تنش در جام جهانی است
سنسی به تاتنهام پیوست
تقوی: ما می‌توانیم/ برای مردم، دختران والیبالیست لامرد، و ایران می‌جنگیم
بررسی تیمی که این بار برای قهرمانی در جام جهانی فوتبال می‌آید + فیلم
اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد!
استقلال در انتظار پاسخ ستاره‌ها؛ پیشنهاد تمدید روی میز بازیکنان
استقلالی‌ها در پرداخت مطالبات بازیکنان به بن‌بست خوردند
بیانیه جمعی از جامعه ووشو ایران در حمایت از فدراسیون ووشو
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفت
بسکتبال با ویلچر بانوان راهی بازی‌های پاراآسیای ناگویا می‌شود
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
پیاتزا: بازی فوق العاده مقابل برزیل خواهیم داشت
دنیامالی: افزایش جامعه ورزشکاران، کلید طلایی توسعه قهرمانی در ایران است
پوست‌اندازی فوتسال بانوان با جوان‌گرایی؛ میانگین سنی تیم ملی به ۲۵ سال رسید
استقبال از داور سومالیایی که قربانی میزبان جام جهانی شد+ فیلم
بازگشت اولین بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران
ستاره‌های کلیدی آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC+ لینک رای گیری
MMA ایران در آستانه اولین حضور آسیایی؛ ۳ سهمیه در ناگویا ۲۰۲۶
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
گل گهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان شد
طرح جنجالی نهاد «ورزشکار جهانی» برای تقسیم عادلانه درآمد‌های المپیک
خبرنگاربرنامه صبح بخیر برزیل: از رفتار پلیس آمریکا زبانم بند آمد
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان موفق به کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان شد
صدیقی:وزیر ورزش از روند موفقیت‌های ووشو ابزار رضایت کرد
تاریخچه دیدار تیم های والیبال ایران و برزیل/ کفه ترازو به سود میزبان
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی پارادوومیدانی
اطلاعیه فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد بازیکن استقلال
ایران در نخستین آزمون لیگ ملت‌ها به مصاف برزیل می‌رود
قهرمانی مقتدرانه ایران در کشتی آزاد دانشجویان جهان با ۷ مدال طلا
آخرین وضعیت مصدومیت نیمار جونیور