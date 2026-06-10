باشگاه خبرنگاران جوان- هشتمین دوره مسابقات والیبال لیگ ملتها در گروه مردان از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ با دیدار تیمهای لهستان و کوبا در سالن پارک ورزشی المپیک شهر لینیی آغاز میشود. دیدارهای هفته اول این رقابتها از ۲۰ تا ۲۴ خرداد سال جاری به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) برگزار میشود که مردان والیبال ایران در برزیلیا به مصاف حریفان خود میروند. تیم ملی والیبال ایران از ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد روز پنجشنبه ۲۱ خرداد در نخستین دیدار خود در هفته اول لیگ ملتها ۲۰۲۶ به مصاف برزیل میرود، تیمی که بیشترین مدالهای والیبال را در دنیا کسب کرده و به عنوان پرافتخارترین تیم والیبال دنیا شناخته میشود.
مردان والیبال برزیل با ۱۴ دوره حضور در بازیهای المپیک ۶ مدال شامل سه طلا و سه نقره را در گنجینه افتخارات خود دارند که در المپیکهای ۱۹۹۲، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ به مقام قهرمانی دست یافتند. طلاییپوشان همچنین سابقه حضور در ۱۸ دوره رقابتهای قهرمانی مردان جهان را دارند که در هفت دوره روی سکو رفتهاند؛ سه مدال طلا و قهرمانی (سالهای ۲۰۰۲، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰)، سه نایب قهرمانی و یک مدال برنز رهآورد والیبال برزیل از رقابتهای جهانی است. حضور در ۱۲ دوره جام جهانی از سال ۱۹۶۹ نیز از دیگر افتخارات تیم ملی والیبال برزیل است که سه مقام قهرمانی و سه مدال برنز به دست آورده است.
همچنین ۹ جام قهرمانی، هفت مدال نقره و چهار مدال برنز لیگ جهانی در گنجینه افتخارات تیم ملی والیبال مردان برزیل که بزرگترین گنجینه افتخارات جهان والیبال است، وجود دارد. تیم ملی والیبال برزیل در هر هفت دوره لیگ ملتها حضور داشته و در سال ۲۰۲۱ نیز موفق به کسب مدال طلای این رقابتها شد و سال گذشته (۲۰۲۵) به مقام سومی و مدال برنز دست یافت.
تیمهای ملی والیبال ایران و برزیل در طول تاریخ ۲۳ بار به مصاف یکدیگر رفتند که تنها سه برد سهم ایران در جدالها بوده و در ۲۰ مسابقه برزیل فاتح میدان بوده است. آخرین رویارویی دو تیم در مسابقات رسمی هم در مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۵ بود که تیم ایران سه بر صفر مغلوب حریف قدرتمند خود شد. سه پیروزی ایران مقابل این تیم پرافتخار والیبال دنیا در لیگ جهانی ۲۰۱۴ رقم خورد که در آن زمان هدایت تیم ملی والیبال کشورمان بر عهده اسلوبودان کواچ بود.
تیم ملی والیبال مردان برزیل در حال حاضر با ۳۳۸.۴۰ امتیاز در رتبه سوم ردهبندی جهان قرار دارد و تیم ملی ایران با ۲۰۹.۰۲ امتیاز در جایگاه شانزدهم قرار گرفته است. سرمربی تیم ملی برزیل برناردو رزنده است و بازیکنان این تیم برای هفته نخست لیگ ملتها عبارتند از:
پاسور: فرناندو کرلینگ و متئوس برازیلیا
مدافع میانی: فلاویو گالبرتو، جودسون نونز، لوکاس بارتو و متئوس پینتا
قطر پاسور: دارلان سوزا، ساموئل نئوفلد و برایان سیلوا
دریافت کننده قدرتی: ریکاردو لوکارلی، آدریانو خاویر، داگلاس سوزا، آرتور بنتو، هنریکه هونوراتو و مایکون فرانکا
لیبرو: مایکه ریس ناسیمنتو و داگلاس پورزا
فهرست بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست لیگ ملتها که با هدایت روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی به میدان میروند، به قرار زیر است:
پاسور: عرشیا بهنژاد و عمران کوکجیلی
قطر پاسور: علی حاجیپور، پویا آریاخواه و امیرمحمدگلزاده
دریافت کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست و امیرحسین اسفندیار
مدافع میانی: محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری و آرمین قلیچ نیازی
لیبروها: محمدرضا حضرت پور و حسین حاجیکلاته
در پوستر، مرتضی شریفی کاپیتان تیم ملی در مرکز تصویر و در حالت تمرکز و تأمل قرار دارد. در اطراف او نیز تصاویری از جمله مدرسه شجره طیبه میناب (با ۱۶۸ کودک شهید) و سالن ۱۲ هزار نفری آزادی که در جنگ تحمیلی سوم مورد هجوم قرار گرفتهاست، به عنوان بخشی از حافظه و هویت والیبال ایران دیده میشود. همچنین حضور هواداران در بخشی دیگر از پوستر این بازی نشانه حمایت مردم و تصویر بازیکنانِ تیم ملی نیز بیانگر اتحاد و همدلی ملیپوشان است.