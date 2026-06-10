باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در واکنش به حملات تجاوزکارانه اخیر این‌کشور به ایران گفت که به «پاسخ قوی» اعتقاد دارد و افزود: «این رویکرد من است.»

ترامپ با ادعای اینکه آمریکا «توافق بسیار خوبی» با ایران در پیش دارد، مدعی شد که با وجود این حملات این توافق پابرجا خواهد ماند.

در همین زمینه، سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که «این حملات با هدف ارسال پیام هشدار به ایران انجام شده است» و واشنگتن معتقد است که این حملات مانع مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با تهران نخواهد شد.

از سوی دیگر، نشریه پولیتیکو به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید نوشت که ترامپ علیرغم حملات آمریکا، همچنان دستیابی به توافق صلح با ایران را محتمل می‌داند.

آمریکا به بهانه سرنگونی یک بالگرد آپاچی که ترامپ مدعی شد ایران آن را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده است، بامداد چهارشنبه به جنوب ایران حمله کرد.

در همین راستا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان تایید کرد که نیرو‌های مسلح ایران «هیچ حمله یا تهدیدی را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت».

منبع: المیادین