رئیس‌جمهور آمریکا از یک سو بر لزوم حملات قوی به ایران تاکید می‌کند و از سوی دیگر از احتمال دستیابی به توافق صلح سخن می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در واکنش به حملات تجاوزکارانه اخیر این‌کشور به ایران گفت که به «پاسخ قوی» اعتقاد دارد و افزود: «این رویکرد من است.»

ترامپ با ادعای اینکه آمریکا «توافق بسیار خوبی» با ایران در پیش دارد، مدعی شد که با وجود این حملات این توافق پابرجا خواهد ماند.

در همین زمینه، سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که «این حملات با هدف ارسال پیام هشدار به ایران انجام شده است» و واشنگتن معتقد است که این حملات مانع مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با تهران نخواهد شد.

از سوی دیگر، نشریه پولیتیکو به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید نوشت که ترامپ علیرغم حملات آمریکا، همچنان دستیابی به توافق صلح با ایران را محتمل می‌داند.

آمریکا به بهانه سرنگونی یک بالگرد آپاچی که ترامپ مدعی شد ایران آن را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده است، بامداد چهارشنبه  به جنوب ایران حمله کرد.

در همین راستا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان تایید کرد که نیرو‌های مسلح ایران «هیچ حمله یا تهدیدی را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت».

منبع: المیادین

برچسب ها: حمله به ایران ، مذاکرات صلح ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
جنگ همراه توافق نزدیکه ،همان داستان چماق و هویج ،،یعنی هرچی میگیم بپذیر،،،،،
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
تنها راه پایان این جنگ ،ساخت سلاح اتمی و اعلام آن به کل دنیا است تا همه بفهمند که ایران یک ابر قدرت خردمند و دانا است
۲
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ای کاش تیم دیپلماسی ما سرعقل می آمدند.
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
جوان
۱۳:۰۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
الهی تراپ ذلیل بشی
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
از مذاکره کنندگان می پرسم: به چه امیدی با آمریکا مذاکره می کنید؟!!!!
احتمال دستیابی به حقوقمان پای میز مذاکره با آمریکا، دقیقا صفره
۱
۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
جنگ زرگری همینه دیگه
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
نیروهای مسلح ایران باید پاسخ دندان‌ شکن بدهند که دیگر ترامپ قمارباز و دروغگو و پست جنایتکار رئیس‌جمهور ملعون آمریکا و ارتش تورویستی آمریکا جرات نکنند دوباره به ایران حمله بکنند..
۱
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
جنگ ابهتش رو از دست داده،این چه مسخره بازیه
۲
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره بی مذاکره. این شیطان خوک صفت را باید به درک واصل کرد. ما با جنگ پیروز می شویم
۳
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ما باید قدرت افزایی کنیم وبه فکر امنیت خودمان باشیم و نباید منتظر باشیم ببینیم چه حرفهایی از دهان کثیف ترامپ خارج میشه
۲
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
یک آدم شرور در آن طرف دنیا به طور مکرر فرمان حمله به خاک و آب ما را صادر می‌کند؛ تمام دنیا به ما حق می‌دهد که به هر شکل ممکن از خود دفاع کنیم. آمریکا به خاک ما حمله کرده بنابراین حق داریم مقابله به مثل کنیم و خاک دشمن را هدف قرار دهیم. حملات متقابل ایران به نیروهای دشمن باید تا فرار کامل آنها از منطقه تداوم داشته باشد و ما راهی از این بهتر پیش رو نداریم.
۱۰
۵۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
غلط کردی حمله کردی این روانی نژاد پرست هنه رو مثل خودش حقیر میبینه
۹
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۰۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بخدا این حرامزاده یک فکری تو سرشه حالا یا منتظره محاصره دریایی جواب بده یا دارن تجدید قوا می کنن ببینین کی گفتم
۸
۴۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
دقیقا درسته همیشه ما نباید دفاع کننده باشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
از نظر ترامپ هنوز آتش بس نقض نشده است و تیم دیپلماسی ما هم این را باور دارند چون هنوز موشک بر سرشان فرود نیامده است
۹
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
این سگ زرد حالش دست خودش نیست فکر می‌کنه ایران مثل کشورهای عربی ترسو هساند
۱۰
۳۹
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