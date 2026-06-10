باشگاه خبرنگاران جوان ـ مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: در پی بازدیدهای کارشناسی و پایشهای مستمر کارشناسان این اداره، تخلفات زیستمحیطی یک واحد بازیافت پلاستیک محرز شد. این واحد به دلیل استقرار نامناسب، عدم رعایت الزامات و استانداردهای زیستمحیطی و ایجاد آلودگی و مزاحمت برای محیط پیرامون، در دستور پیگیری قانونی قرار گرفت.
وی افزود: در راستای اجرای قانون و فراهم شدن فرصت لازم برای رفع نواقص، سه فقره اخطاریه زیستمحیطی برای واحد مذکور صادر و ابلاغ شد، اما متصدیان واحد در مهلتهای تعیینشده نسبت به رفع مشکلات و انطباق فعالیت خود با ضوابط و مقررات محیط زیست اقدام مؤثری انجام ندادند.
خانی اظهار کرد: با توجه به تداوم تخلفات و بیتوجهی به اخطاریههای صادره، پرونده واحد مذکور به مراجع قضایی ارجاع شد و با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای جلوگیری از ادامه آثار زیانبار فعالیت آلاینده، حکم توقف فعالیت و تعطیلی این واحد صادر و اجرا شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با تأکید بر استمرار نظارتهای زیستمحیطی تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در چارچوب قوانین و مقررات با هرگونه فعالیت آلاینده و تهدیدکننده محیط زیست و سلامت عمومی برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.
وی در پایان از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی خواست با رعایت الزامات زیستمحیطی، مدیریت صحیح پسماندها، کنترل آلایندهها و اجرای ضوابط قانونی را در اولویت قرار دهند تا ضمن حفظ محیط زیست، از بروز تبعات حقوقی و قضایی جلوگیری شود.