باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی -بهروز ندایی، سرپرست معاونت صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حمایتهای مالی از هنرمندان گفت: در دو ماه گذشته پس از جنگ، تسهیلات مناسبی در اختیار هنرمندان سراسر کشور قرار گرفت و بیش از چهار هزار نفر از آنان به بانکها معرفی شدند.
وی افزود: تا امروز و در آستانه روز صنایع دستی، حدود ۱۸ هزار نفر از هنرمندان موفق به دریافت تسهیلاتی بالغ بر ۲.۳ همت شدهاند. این منابع برای خرید مواد اولیه، تجهیز کارگاهها، ایجاد اشتغال جدید و تثبیت اشتغال به کار رفته که در نوع خود بینظیر است.
ندایی بیان کرد: در هیچ دورهای چنین حجم از تسهیلات در مدت دو ماه برای ۱۸ هزار نفر پرداخت نشده بود و این روند ادامه خواهد داشت.
سرپرست معاونت صنایع دستی با اشاره به حمایت بیمهای از هنرمندان اظهار امیدواری کرد: پوشش بیمهای آنان برای چند ماه فراهم شود تا با بازگشایی بازارهای داخلی و جهانی، صادرات صنایع دستی به سطح پیش از جنگ بازگردد. در حال حاضر صادرات صنایع دستی با افت نسبت به پیش از جنگ مواجه است.
ندایی که متولی جمعبندی خسارتهای حوزه میراث فرهنگی در جنگ نیز هست، گفت: در بخش میراث فرهنگی، ۱۴۹ اثر به طور مستقیم هدف قرار گرفته یا در حاشیه آسیب دیدهاند و بافت معماری داخلی آنها تخریب شده است. برآورد اولیه خسارت هفت و نیم همت بوده که احتمال افزایش آن وجود دارد. در حوزه گردشگری نیز به دلیل کاهش سفرها، به ویژه سفر گردشگران خارجی، عدم النفع در۴۵ روز منتهی به عید نوروز حدود ۴۰ همت برآورد شده است.
ندایی در پایان گفت: صنایع دستی نیز خسارت مستقیم دیده و کارگاههایی در اصفهان، زنجان و کردستان مورد اصابت قرار گرفتهاند. همچنین به دلیل برگزار نشدن نمایشگاهها و فروشگاهها، تولیدکنندگان نتوانستهاند محصولات خود را در داخل و خارج از کشور به فروش برسانند و در مجموع در ۴۵ روز زمان جنگ خسارت قابل توجهی متحمل شدهایم.