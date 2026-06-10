لاشه ۳ قلاده فوک خزری در دو روز گذشته در سواحل شهرستان بابلسر و فریدونکنار کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - روحاله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت:در ادامه پایشهای منسجم سواحل استان، لاشه ۳ قلاده فوک خزری در دو روز گذشته در سواحل شهرستان بابلسر و فریدونکنار توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست و همیاران طبیعت کشف شد.
او افزود: با احتساب لاشههای مشاهده شده در سواحل بابلسر و فریدونکنار مجموع آمار تجمعی تلفات ثبت شده در سواحل استان از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۰ قلاده رسید.
اسماعیلی در خصوص اقدامات صورت گرفته، گفت: با بررسی کارشناسان اعزامی به محل مشخص شد که به دلیل گذشت زمان قابل توجه از مرگ این سه قلاده فوک، لاشهها در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشتند؛ لذا با توجه به شرایط فیزیکی لاشهها، امکان کالبدگشایی و نمونهبرداری علمی میسر نبود و بر همین اساس، با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و نظارت کارشناسان، عملیات دفن بهداشتی لاشهها جهت جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی انجام گرفت.»
او ضمن تاکید بر تداوم پایشهای ساحلی در سراسر استان، افزود: «با توجه به حساسیت موضوع، شبکه دیدهبانی محیط زیست در تمامی سواحل فعال است و از شهروندان و صیادان عزیز تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۴۰ (تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست) اطلاعرسانی نمایند تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.»
فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و از جمله گونههای در خطر انقراض در فهرست قرمز (IUCN) است. حفظ بقای این گونه ارزشمند و پایش سلامت جمعیت آن، یکی از اولویتهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در حوضه دریای خزر به شمار میرود.