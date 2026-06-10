رئیس فدراسیون ووشو از حمایت وزیر ورزش از برنامه این فدراسیون و ابزار رضایت از روند مدال آوری ووشو در سال اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر صدیقی ، درخصوص نشست اعضای کادر فنی تیم‌های ملی ووشو با وزیر ورزش و جوانان در نشست تخصصی اظهار کرد: وزیر ورزش و جوانان با دقت و هوشمندی مسائل ورزش را رصد می‌کند و اشراف کاملی بر جزئیات رشته‌های مختلف دارد. در این نشست نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد فدراسیون، برنامه‌های آینده ووشو مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: وزیر ورزش در نشست تخصصی از روند موفقیت‌های فدراسیون ووشو در سال‌های گذشته و حفظ جایگاه این رشته در عرصه‌های بین‌المللی ابراز رضایت کرد. تداوم مدال‌آوری و حفظ روند قهرمانی در سال‌های اخیر موضوعی بود که مورد توجه ویژه قرار گرفت و به عنوان یک دستاورد ارزشمند از آن یاد شد.

رئیس فدراسیون ووشو همچنین به ارائه گزارش فعالیت‌های این فدراسیون در حوزه فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: برنامه‌های مرتبط با هوش مصنوعی که با همکاری استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حال پیگیری است، با استقبال وزیر ورزش مواجه شد.

صدیقی ادامه داد: وزیر ورزش این اقدامات را صرفاً متعلق به فدراسیون ووشو ندانست و آن را ظرفیتی ارزشمند برای کل ورزش‌های رزمی کشور عنوان کرد. همچنین بر تسریع در اجرای این برنامه‌ها و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های موجود تاکید داشت.

رئیس فدراسیون ووشو با اشاره به حمایت‌های وزیر ورزش از تیم‌های ملی گفت: یکی از نکات امیدوارکننده این نشست، ابراز اعتماد وزیر ورزش به موفقیت کاروان ووشو در بازی‌های آسیایی بود. این نگاه مثبت مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و امیدواریم با تداوم حمایت‌ها در ماه‌های پیش‌رو، به‌ویژه در پایان فصل بهار و ابتدای تابستان، بتوانیم بهترین شرایط را برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی ناگویا فراهم کنیم.

صدیقی درباره پیش‌بینی نتایج تیم ملی در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: پیش‌بینی در ورزش چندان ساده و دقیق نیست، اما تمام تلاش ما ارائه بهترین عملکرد ممکن خواهد بود. هدف نخست ما تکرار نتایج ارزشمند دوره گذشته است و در ادامه تلاش خواهیم کرد عملکردی بهتر از آن ثبت کنیم.

رئیس فدراسیون ووشو درخصوص شرایط تیم ملی و جایگزینی محسن محمدسیفی نیز گفت: از این بابت نگرانی خاصی وجود ندارد. محسن محمدسیفی امروز نیز در کنار کادر فنی حضور دارد و تجربیات ارزشمند خود را در اختیار ملی‌پوشان قرار خواهد داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌های ملی بانوان و آقایان ووشو با وجود میانگین سنی پایین، از تجربه و انگیزه بالایی برخوردار هستند و امیدواریم بتوانند در ناگویا عملکردی شایسته و درخور نام ایران ارائه دهند.

برچسب ها: امیر صدیقی ، ووشو
خبرهای مرتبط
بیانیه جمعی از جامعه ووشو ایران در حمایت از فدراسیون ووشو
حضور صدیقی در فدراسیون فوتبال
حضور رئیس شورای شهر تهران در اردوی تیم‌های ملی ووشو
کسب کرسی رئیس فدراسیون ووشو در آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
وزیر ورزش از تمام فدراسیونها حتی آنهایی که فعالیت هم ندارند تشکر میکند !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
وزیر ورزش چرا به فکر جودو نیست .حال جودو خوب نیست .مدیریت نداره رئیس فدراسیون جودو. از بین رفت این رشته المپیکی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
جودوی ایران از زمان ساطانی فر ، سجادی ، کیومرث هاشمی آرام آرام نابود شد و رییس جودو چهارمین وزیر ورزش را هم سرکار گذاشته است !
گل گهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان شد
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
قهرمانی مقتدرانه ایران در کشتی آزاد دانشجویان جهان با ۷ مدال طلا
ایران در نخستین آزمون لیگ ملت‌ها به مصاف برزیل می‌رود
ستاره‌های کلیدی آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC+ لینک رای گیری
تاریخچه دیدار تیم های والیبال ایران و برزیل/ کفه ترازو به سود میزبان
استقبال از داور سومالیایی که قربانی میزبان جام جهانی شد+ فیلم
بازگشت اولین بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران
اطلاعیه فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد بازیکن استقلال
خبرنگاربرنامه صبح بخیر برزیل: از رفتار پلیس آمریکا زبانم بند آمد
آخرین اخبار
طارمی: سیاست‌ ویزایی آمریکا باعث تنش در جام جهانی است
سنسی به تاتنهام پیوست
تقوی: ما می‌توانیم/ برای مردم، دختران والیبالیست لامرد، و ایران می‌جنگیم
بررسی تیمی که این بار برای قهرمانی در جام جهانی فوتبال می‌آید + فیلم
اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد!
استقلال در انتظار پاسخ ستاره‌ها؛ پیشنهاد تمدید روی میز بازیکنان
استقلالی‌ها در پرداخت مطالبات بازیکنان به بن‌بست خوردند
بیانیه جمعی از جامعه ووشو ایران در حمایت از فدراسیون ووشو
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفت
بسکتبال با ویلچر بانوان راهی بازی‌های پاراآسیای ناگویا می‌شود
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
پیاتزا: بازی فوق العاده مقابل برزیل خواهیم داشت
دنیامالی: افزایش جامعه ورزشکاران، کلید طلایی توسعه قهرمانی در ایران است
پوست‌اندازی فوتسال بانوان با جوان‌گرایی؛ میانگین سنی تیم ملی به ۲۵ سال رسید
استقبال از داور سومالیایی که قربانی میزبان جام جهانی شد+ فیلم
بازگشت اولین بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران
ستاره‌های کلیدی آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC+ لینک رای گیری
MMA ایران در آستانه اولین حضور آسیایی؛ ۳ سهمیه در ناگویا ۲۰۲۶
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
گل گهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان شد
طرح جنجالی نهاد «ورزشکار جهانی» برای تقسیم عادلانه درآمد‌های المپیک
خبرنگاربرنامه صبح بخیر برزیل: از رفتار پلیس آمریکا زبانم بند آمد
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان موفق به کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان شد
صدیقی:وزیر ورزش از روند موفقیت‌های ووشو ابزار رضایت کرد
تاریخچه دیدار تیم های والیبال ایران و برزیل/ کفه ترازو به سود میزبان
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی پارادوومیدانی
اطلاعیه فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد بازیکن استقلال
ایران در نخستین آزمون لیگ ملت‌ها به مصاف برزیل می‌رود
قهرمانی مقتدرانه ایران در کشتی آزاد دانشجویان جهان با ۷ مدال طلا
آخرین وضعیت مصدومیت نیمار جونیور