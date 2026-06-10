رئیس فدراسیون ووشو از حمایت وزیر ورزش از برنامه این فدراسیون و ابزار رضایت از روند مدال آوری ووشو در سال اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر صدیقی ، درخصوص نشست اعضای کادر فنی تیمهای ملی ووشو با وزیر ورزش و جوانان در نشست تخصصی اظهار کرد: وزیر ورزش و جوانان با دقت و هوشمندی مسائل ورزش را رصد میکند و اشراف کاملی بر جزئیات رشتههای مختلف دارد. در این نشست نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد فدراسیون، برنامههای آینده ووشو مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: وزیر ورزش در نشست تخصصی از روند موفقیتهای فدراسیون ووشو در سالهای گذشته و حفظ جایگاه این رشته در عرصههای بینالمللی ابراز رضایت کرد. تداوم مدالآوری و حفظ روند قهرمانی در سالهای اخیر موضوعی بود که مورد توجه ویژه قرار گرفت و به عنوان یک دستاورد ارزشمند از آن یاد شد.
رئیس فدراسیون ووشو همچنین به ارائه گزارش فعالیتهای این فدراسیون در حوزه فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت: برنامههای مرتبط با هوش مصنوعی که با همکاری استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان در حال پیگیری است، با استقبال وزیر ورزش مواجه شد.
صدیقی ادامه داد: وزیر ورزش این اقدامات را صرفاً متعلق به فدراسیون ووشو ندانست و آن را ظرفیتی ارزشمند برای کل ورزشهای رزمی کشور عنوان کرد. همچنین بر تسریع در اجرای این برنامهها و بهرهبرداری هرچه سریعتر از ظرفیتهای موجود تاکید داشت.
رئیس فدراسیون ووشو با اشاره به حمایتهای وزیر ورزش از تیمهای ملی گفت: یکی از نکات امیدوارکننده این نشست، ابراز اعتماد وزیر ورزش به موفقیت کاروان ووشو در بازیهای آسیایی بود. این نگاه مثبت مسئولیت ما را سنگینتر میکند و امیدواریم با تداوم حمایتها در ماههای پیشرو، بهویژه در پایان فصل بهار و ابتدای تابستان، بتوانیم بهترین شرایط را برای حضور موفق در بازیهای آسیایی ناگویا فراهم کنیم.
صدیقی درباره پیشبینی نتایج تیم ملی در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: پیشبینی در ورزش چندان ساده و دقیق نیست، اما تمام تلاش ما ارائه بهترین عملکرد ممکن خواهد بود. هدف نخست ما تکرار نتایج ارزشمند دوره گذشته است و در ادامه تلاش خواهیم کرد عملکردی بهتر از آن ثبت کنیم.
رئیس فدراسیون ووشو درخصوص شرایط تیم ملی و جایگزینی محسن محمدسیفی نیز گفت: از این بابت نگرانی خاصی وجود ندارد. محسن محمدسیفی امروز نیز در کنار کادر فنی حضور دارد و تجربیات ارزشمند خود را در اختیار ملیپوشان قرار خواهد داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تیمهای ملی بانوان و آقایان ووشو با وجود میانگین سنی پایین، از تجربه و انگیزه بالایی برخوردار هستند و امیدواریم بتوانند در ناگویا عملکردی شایسته و درخور نام ایران ارائه دهند.