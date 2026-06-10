فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد مصدومیت جلال الدین ماشاریپوف اطلاعیه صادر کرد.

بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد مصدومیت جلال الدین مشاریپوف هافبک تیم ملی این کشور و باشگاه استقلال تهران گفت: جلالالدین ماشاریپوف، به دلیل مشکل درد در ناحیه کمر، در تمرینات اخیر تیم طی اردوی آمریکا شرکت نکرد و همچنین در دیدارهای دوستانه مقابل کانادا و هلند نیز غایب بود.
بر اساس نتایج MRI، مشخص گردید که فتق دیسک بین مهرهای او عود کرده است. در حال حاضر، کادر پزشکی در حال بررسی وضعیت ماشاریپوف است و پس از اعلام نظر نهایی پزشکی، اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد.