فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد مصدومیت جلال الدین ماشاریپوف اطلاعیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد مصدومیت جلال الدین مشاریپوف هافبک تیم ملی این کشور و باشگاه استقلال تهران گفت:  جلال‌الدین ماشاریپوف، به دلیل مشکل درد در ناحیه کمر، در تمرینات اخیر تیم طی اردوی آمریکا شرکت نکرد و همچنین در دیدار‌های دوستانه مقابل کانادا و هلند نیز غایب بود.

بر اساس نتایج MRI، مشخص گردید که فتق دیسک بین مهره‌ای او عود کرده است. در حال حاضر، کادر پزشکی در حال بررسی وضعیت ماشاریپوف است و پس از اعلام نظر نهایی پزشکی، اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، تیم فوتبال ازبکستان
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