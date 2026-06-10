جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در حال حاضر محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، به‌ویژه در محدوده سیاه‌بیشه، با ترافیک سنگین مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در حال حاضر تمامی محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی هستند و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، به‌ویژه در محدوده سیاه‌بیشه، با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: در محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت، به‌ویژه در محدوده سه‌راهی چلاو، حجم تردد بالا بوده و ترافیک در این محور سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت سایر محور‌های شمالی، تصریح کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر شمال به جنوب به‌صورت روان و بدون گره ترافیکی در جریان است.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی بوده و شرایط جوی برای تردد مناسب است.

وی در ادامه به وضعیت ترافیکی محور‌های منتهی به پایتخت اشاره کرد و گفت: در آزادراه کرج–قزوین حدفاصل پل حصارک تا گلدشت، ترافیک سنگین صبحگاهی گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: همچنین در آزادراه قزوین – کرج – تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، بار ترافیکی سنگین و پرحجم مشاهده می‌شود.

به گفته وی، آزادراه ساوه – تهران نیز در محدوده رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین صبحگاهی مواجه است. همچنین محور شهریار – تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین–تهران در محدوده قلعه‌نو دارای ترافیک سنگین و کندی تردد است.

سرهنگ محبی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی کشور اعلام کرد: محور پاتاوه–دهدشت همچنان در فهرست محور‌های مسدود غیرشریانی قرار دارد و تا اطلاع ثانوی امکان تردد در این مسیر وجود ندارد.

وی در پایان از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، پیش از آغاز حرکت از آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و سایر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راهور
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