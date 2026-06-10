شی جین پینگ در پیامی به کیم جونگ اون تاکید کرد که گفت‌و‌گو‌های اخیر دو طرف به تفاهم‌های مهمی منجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، با ارسال پیامی به کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از او به خاطر نشست پربار و مهمان‌نوازی در پیونگ یانگ تشکر کرد.

خبرگزاری دولتی کره شمالی (KCNA) گزارش داد که شی جین پینگ در این نامه گفته است که دو طرف در مورد مسائل مورد علاقه مشترک تبادل نظر کرده و به تفاهم مهمی رسیده‌اند که به روابط بین دو کشور ماهیت جدیدی می‌بخشد.

شی جین پینگ این رابطه را ورود به یک مرحله تاریخی جدید توصیف کرد و گفت که آماده همکاری با کیم برای تقویت و توسعه روابط و پیشبرد آرمان‌ها در هر دو کشور است.

رئیس جمهور چین روز گذشته پس از یک سفر دو روزه دولتی به پیونگ یانگ، که اولین سفر او به کره شمالی در تقریبا هفت سال گذشته بود، به پکن بازگشت.

در این سفر دو طرف متعهد شدند که تبادلات خود را در زمینه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و علم تعمیق و گسترش دهند و تماس‌های سطح بالا بین دو طرف را تشدید کنند.

منبع: آر تی

برچسب ها: کره شمالی و چین ، شرق آسیا ، رئیس جمهور چین
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