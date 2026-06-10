عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت خط اعتباری مشخصی برای تأمین اجتماعی در نظر بگیرد ما نیز در مجلس تمام همت خود برای همراهی با سازمان به کار خواهیم بست.

باشگاه خبرنگاران جوان - «احمد فاطمی»، نمایندۀ مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی با مسائل و محدودیتهای مالی فراوانی دستبهگریبان است، اما نسبت به افزایش مستمری بیش از سایر صندوقهای بازنشستگی و البته طبق مصوبه شورای عالی کار یعنی ۶۰ درصد برای حداقلبگیران و ۴۵ درصد به اضافۀ یک مبلغ ثابت برای سایر سطوح و نیز تأکید بر تکمیل گام نهایی اجرای متناسبسازی طبق تکلیف قانون برنامۀ هفتم پیشرفت اهتمام ورزید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم اضافه کرد: لازم است، دولت خط اعتباری مشخصی برای تأمین اجتماعی در نظر بگیرد و حمایت همهجانبه داشته باشد. ما نیز در مجلس تمام همت خود برای همراهی با سازمان به کار بستهایم و خواهیم بست.