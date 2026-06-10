عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت خط اعتباری مشخصی برای تأمین اجتماعی در نظر بگیرد ما نیز در مجلس تمام همت خود برای همراهی با سازمان به کار خواهیم بست.

باشگاه خبرنگاران جوان - «احمد فاطمی»، نمایندۀ مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به این‌که سازمان تامین اجتماعی با مسائل و محدودیت‌های مالی فراوانی دست‌به‌گریبان است، اما نسبت به افزایش مستمری بیش از سایر صندوق‌های بازنشستگی و البته طبق مصوبه شورای عالی کار یعنی ۶۰ درصد برای حداقل‌بگیران و ۴۵ درصد به اضافۀ یک مبلغ ثابت برای سایر سطوح و نیز تأکید بر تکمیل گام نهایی اجرای متناسب‌سازی طبق تکلیف قانون برنامۀ هفتم پیشرفت اهتمام ورزید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم اضافه کرد: لازم است، دولت خط اعتباری مشخصی برای تأمین اجتماعی در نظر بگیرد و حمایت همه‌جانبه داشته باشد. ما نیز در مجلس تمام همت خود برای همراهی با سازمان به کار بسته‌ایم و خواهیم بست.

برچسب ها: تامین اجتماعی ، بازنشستگان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ما ۳۰ الی ۳۵ سال سابقه کار با حقوق و مزایای کارگری بازنشسته شده ایم ولی اما متأسفانه عیدی ما بازنشتستگان کارگری را هر سال با عیدی کارمندی پرداخت می کنند چرا؟
عیدی بازنشستگان به اندازه کارگران محاسبه شود
جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار پرداخت عیدی کامل کارگری برابر با دو پایه حقوق شدند.
مبلغ عیدی کارگران هر سال دو ماه است/ ولی اما متأسفانه مبلغ عیدی بازنشستگان کارگری کافی نیست
پرداخت عیدی کارمندی به بازنشستگان تأمین اجتماعی تخلف است.
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