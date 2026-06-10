باشگاه خبرنگاران جوان- دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و برزیل در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، فصل جدیدی از یکی از مهم‌ترین رقابت‌های تاریخ والیبال ایران را رقم خواهد زد؛ جدالی که طی بیش از سه دهه گذشته بار‌ها در معتبرترین تورنمنت‌های جهان تکرار شده است.

دو تیم از سال ۱۹۹۱ تاکنون ۲۳ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن ۱۸ پیروزی برای برزیل و ۵ برد برای ایران بوده است. طلایی‌ترین دوران تقابل دو تیم به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد؛ جایی که شاگردان وقت تیم ملی ایران موفق شدند سه بار برزیل پرافتخار را شکست دهند و یکی از خاطره‌انگیزترین نتایج تاریخ والیبال کشور را رقم بزنند. پس از آن، اما کفه ترازو بیشتر به سود برزیل سنگینی کرده و نماینده آمریکای جنوبی در اکثر دیدار‌های رودررو به پیروزی رسیده است. اکنون ملی‌پوشان ایران در آستانه تقابل جدید با برزیل، امیدوارند ضمن ارائه نمایشی قابل قبول برابر یکی از قدرت‌های سنتی والیبال جهان، ششمین پیروزی تاریخ خود مقابل این تیم را نیز بدست بیاورد.

فهرست و نتایج دیدار‌های دو تیم ملی والیبال ایران و برزیل در طول تاریخ به قرار زیر است:

۱۹۹۱ (جام جهانی): ایران (صفر) – برزیل (۳)

۲۰۰۹ (جام قهرمانان): ایران (یک) – برزیل (۳)

۲۰۱۱ (جام جهانی): ایران (صفر) – برزیل (۳)

۲۰۱۳ (جام قهرمانان): ایران (یک) – برزیل (۳)

۲۰۱۴ (لیگ جهانی): ایران (۲) – برزیل (۳)

۲۰۱۴ (لیگ جهانی): ایران (۳) – برزیل (صفر)

۲۰۱۴ (لیگ جهانی): ایران (۳) – برزیل (۲)

۲۰۱۴ (لیگ جهانی): ایران (۲) – برزیل (۳)

۲۰۱۴ (لیگ جهانی): ایران (۳) – برزیل (یک)

۲۰۱۶ (لیگ جهانی): ایران (صفر) – برزیل (۳)

۲۰۱۶ (لیگ جهانی): ایران (یک) – برزیل (۳)

۲۰۱۷ (لیگ جهانی): ایران (یک) – برزیل (۳)

۲۰۱۷ (جام قهرمانان): ایران (صفر) – برزیل (۳)

۲۰۱۸ (لیگ ملت‌ها): ایران (۲) – برزیل (۳)

۲۰۱۹ (لیگ ملت‌ها): ایران (۲) – برزیل (۳)

۲۰۱۹ (لیگ ملت‌ها): ایران (۲) – برزیل (۳)

۲۰۱۹ (جام جهانی): ایران (یک) – برزیل (۳)

۲۰۲۱ (لیگ ملت‌ها): ایران (یک) – برزیل (۳)

۲۰۲۲ (لیگ ملت‌ها): ایران (صفر) – برزیل (۳)

۲۰۲۲ (قهرمانی جهان): ایران (صفر) – برزیل (۳)

۲۰۲۳ (انتخابی المپیک): ایران (صفر) – برزیل (۳)

۲۰۲۴ (لیگ ملت‌ها): ایران (یک) – برزیل (۳)

۲۰۲۵ (لیگ ملت‌ها): ایران (صفر) – برزیل (۳)

۲۰۲۶ (لیگ ملت‌ها): ایران (؟) – برزیل (؟)