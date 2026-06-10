مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از خرید تضمینی ۳ هزار تن گندم نان از کشاورزان این شهرستان از زمان آغاز به کار مراکز خرید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل عسکری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: از هفتمین روز بازگشایی مراکز خرید تضمینی در این شهرستان تاکنون، ۳ هزار تن گندم نان از کشاورزان گلوگاهی تحویل گرفته شده است.

او با اشاره به استقبال کشاورزان از فرآیند خرید تضمینی امسال، افزود: دو مرکز خرید تضمینی گندم در شهرستان گلوگاه فعال است و اداره غله و جهاد کشاورزی آمادگی کامل برای تحویل محصول گندمکاران را دارند.

عسکری با بیان اینکه تمامی گندم‌های خریداریشده از نوع نان و با کیفیت مطلوب است، گفت: فرآیند خرید بدون وقفه ادامه دارد و کشاورزان میتوانند با مراجعه به مراکز تعیینشده، محصول خود را تحویل دهند.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه در پایان افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل خرید و پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران در اولویت کاری این مدیریت قرار دارد