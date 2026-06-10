هاآرتص نوشت که تحولات اخیر میان ایران و اسرائیل این پیام را به ترامپ رساند که پیشبرد هرگونه توافق با تهران مستلزم مهار اسرائیل در لبنان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی هاآرتص تایید کرد که درسی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از تبادل حملات هوایی بین ایران و اسرائیل (عصر یکشنبه گذشته و صبح دوشنبه) آموخته است این است که «برای دستیابی به توافق با ایران، اسرائیل باید در لبنان مهار شود».

این روزنامه در مقاله‌ای به قلم ناتانل شلومویتز، تحلیلگر اسرائیلی، افزود که این حملات، برای مدت کوتاهی، ترامپ را متوجه کرد که ایرانی‌ها در مورد لبنان جدی هستند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که ترامپ، از طریق نمایندگان خود، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، «هنوز معتقد است که می‌تواند با ایران به توافق برسد»، مشابه باور او مبنی بر اینکه می‌تواند بین روسیه و اوکراین به «صلح» دست یابد.

او اشاره کرد که وقتی ایران با فهرستی بلندبالا از خواسته‌ها به مذاکره می‌آید، ترامپ فرض می‌کند که همه چیز قابل مذاکره است، شبیه به قوانین بازار که او در دنیای املاک و مستغلات در نیویورک اتخاذ کرد، اما «جنگ ۲۴ ساعته» یک درس کلیدی برای ترامپ به جا گذاشت: «لبنان فقط یک ابزار چانه‌زنی دیگر نیست.»

هاآرتص در اینجا توضیح داد که این بدان معناست که ادامه جنگ در جبهه لبنان، مسیر واشنگتن به سمت توافق نهایی با ایران را پیچیده می‌کند.

منبع: المیادین