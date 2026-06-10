معاون وزیر صمت در خصوص عملکرد یک‌ساله موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در مراسم اولین سالگرد اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو دهقان دهنوی معاون وزیر صمت گفت: موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا در نوع خودش اولین تجربه جمهوری اسلامی در بحث تجارت آزاد بود؛ این موافقتنامه به نوعی تجارت آزاد در یک سطح کوچک و منطقه‌ای است، اما تمامی استاندار‌ها را دارد و در بخش تعرفه‌ها به صفر رسیدیم و موانع تعرفه‌ای با این توافقنامه برداشته شد.

او افزود: یک همکاری خوب و گسترده در گمرک داشتیم و بخش اصلی و اجرایی در گمرک بود و توانستیم گمرکات را به هم متصل کنیم البته کارهای دیگری در این زمینه وجود دارد؛ کار‌های زیادی به ویژه در حوزه استاندارد وجود دارد و اگر موانع در این بخش هم برداشته شود می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

معاون وزیر صمت گفت: وزارت امور خارجه و بخش اتاق بازرگانی نیز کمک‌ها و همکاری بسیاری با ما داشتند؛ جلسه امروز برای رفتن به سمت توسعه بیشتر است با این توافقنامه حجم تجارت ۲۲ درصد رشد داشته در سالی که رشد تجارت ما منفی بوده عدد مناسبی است، اما همچنان ظرفیت‌های خوبی وجود دارد اکنون موانعی اصلی ما غیر تعرفه‌ای است خواهش ما از کشور‌های عضو تلاش برای رفع این موانع است  اقدامات مربوط به لجستیک، کریدور، ارتباط الکترونیکی، آشنایی تجار و... از جمله کارهایی است که باید تقویت شود تا فرصت‌ها بهتر شناخته و استفاده شود؛ خوشبختانه اقتصاد ما با کشور‌های اتحادیه می‌تواند مکمل باشد که این می‌تواند تجارت را توسعه دهد.

برچسب ها: تجارت خارجی ، وزارت صمت
خبرهای مرتبط
رشد ۳۳ درصدی واردات از مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم/ کریدور سبز برای محصولات کشاورزی در دستور کار است
اتابک: همه ظرفیت‌ها برای حفظ جریان تولید به‌کار گرفته شده است
ثبت‌نام ۲۳۰۰ واحد تولیدی صنعتی برای روز صنعت ومعدن
وزارت صمت در جریان افزایش قیمت خودروها کاره‌ای نیست!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
رشد ۲۲ درصدی حجم تجارت با موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شد
سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم/ کریدور سبز برای محصولات کشاورزی در دستور کار است
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
آخرین اخبار
مستمری خرداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز شد
وزش باد شدید در نواحی شمال و شرق کشور طی ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران و شمال کشور/ تردد از چالوس به سمت جنوب ممنوع است
۱.۵ میلیارد دلار از واردات دارو و تجهیزات پزشکی در داخل تولید شد
افزایش ۳۶۱ درصدی استرداد مالیات فعالان اقتصادی
افتتاح حدود ۱۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا دو ماه آینده
انجام ۱۰ پرواز «هما» برای بازگشت حجاج در ۲۰ خرداد
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
تحقق عدالت آموزشی بدون تکیه بر فناوری ممکن نیست/ ۱۲۰ هزار دانش آموز مناطق کم برخوردار تحت پوشش قرار گرفتند
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
تقویت امنیت غذایی در کشور همزمان با برگزاری نمایشگاه/فرسایش خاک به ۲۰ تن در هکتار رسید
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
برنامه ای برای افزایش قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نداریم
سامانه جامع متمرکز ارزی رونمایی شد
پیشرفت ۴۰ درصدی فیزیکی واحد‌های نهضت ملی مسکن / آورده متقاضیان به ۴۶ همت رسید
۱۶ همت تسهیلات در حوزه زراعت و باغبانی پرداخت شد
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
تجارت خارجی متوقف نمی‌شود/ شناسایی و کار روی مسیرهای جایگزین
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
رونق بنادر کشور در گرو هوشمندسازی
رشد ۳۳ درصدی واردات از مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم/ کریدور سبز برای محصولات کشاورزی در دستور کار است
رشد ۲۲ درصدی حجم تجارت با موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شد
کاهش ۸۰ درصدی معاملات مسکن در پایتخت