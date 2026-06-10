باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در مراسم اولین سالگرد اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو دهقان دهنوی معاون وزیر صمت گفت: موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا در نوع خودش اولین تجربه جمهوری اسلامی در بحث تجارت آزاد بود؛ این موافقتنامه به نوعی تجارت آزاد در یک سطح کوچک و منطقهای است، اما تمامی استاندارها را دارد و در بخش تعرفهها به صفر رسیدیم و موانع تعرفهای با این توافقنامه برداشته شد.
او افزود: یک همکاری خوب و گسترده در گمرک داشتیم و بخش اصلی و اجرایی در گمرک بود و توانستیم گمرکات را به هم متصل کنیم البته کارهای دیگری در این زمینه وجود دارد؛ کارهای زیادی به ویژه در حوزه استاندارد وجود دارد و اگر موانع در این بخش هم برداشته شود میتواند بسیار کمک کننده باشد.
معاون وزیر صمت گفت: وزارت امور خارجه و بخش اتاق بازرگانی نیز کمکها و همکاری بسیاری با ما داشتند؛ جلسه امروز برای رفتن به سمت توسعه بیشتر است با این توافقنامه حجم تجارت ۲۲ درصد رشد داشته در سالی که رشد تجارت ما منفی بوده عدد مناسبی است، اما همچنان ظرفیتهای خوبی وجود دارد اکنون موانعی اصلی ما غیر تعرفهای است خواهش ما از کشورهای عضو تلاش برای رفع این موانع است اقدامات مربوط به لجستیک، کریدور، ارتباط الکترونیکی، آشنایی تجار و... از جمله کارهایی است که باید تقویت شود تا فرصتها بهتر شناخته و استفاده شود؛ خوشبختانه اقتصاد ما با کشورهای اتحادیه میتواند مکمل باشد که این میتواند تجارت را توسعه دهد.