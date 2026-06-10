وزیر علوم از اختصاص قطعی سهمیه به داوطلبان آسیب‌دیده از جنگ در کنکور ۱۴۰۵ خبر داد و جزئیات برگزاری امتحانات حضوری و غیرحضوری برای مقاطع مختلف تحصیلی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،  از اختصاص قطعی سهمیه به داوطلبان آسیب‌دیده جنگ اخیر در کنکور ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد مراحل اجرایی و تعیین مرجع صدور گواهی در حال تدوین است.

وی همچنین با تأکید بر حضوری بودن امتحانات تحصیلات تکمیلی، رویکرد برگزاری آزمون‌های کارشناسی را نیز روشن ساخت.

وزیر علوم یادآور شد: سهمیه جنگ تحمیلی قطعاً اختصاص پیدا می‌کند. منتها باید مراحل اجرایی آن را تدوین کنیم؛ اینکه به چه نحوی، چه مرجعی صادر کننده گواهی خواهد بود و اینکه چه درصدی اختصاص پیدا می‌کند بعدا مشخص می‌شود.

وی در مورد برگزاری امتحانات و اینکه آیا تغییری در روند فعلی شاهد خواهیم بود یا خیر افزود: امتحانات دوره تحصیلات تکمیلی، همانطور که کلاس‌هایشان حضوری هست، حضوری خواهد بود.

وی افزود: کلاس‌های درسی و امتحانات دوره کارشناسی نیز غیرحضوری است.

منبع: مهر

برچسب ها: جنگ تحمیلی سوم ، کنکور سراسری ، وزیر علوم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سهمیه هم قانون دروغی بود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ادامه بی عدالتیها
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
با این روش، کسانی که نخبه هستن و علمی دارن جایگاهشون تضعیف میشه، واقعا این کار درست نیست، خانواده شهدا و ایثارگران جایگاهشون محترم ولی با این کار در حق دیگران اجحاف میشه، کسانی که شایسته هستن، جوونا نامید میشن، واقعا این کار درست نیست،
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بخدا قسم ما چهارمحال و بختیاری زندگی میکنیم هرچند ساعت جنگنده میومد. درسته اینجا رو نزد ولی صداش هم با روح و روان ما بازی میکرد .منم نتونستم بخونم اخه این چه عدالتی .
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
حق اونی که زحمت کشیده درس خونده ضایع میشه از همه طرف سهمیه ریختین وسط متاسفم واقعا
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چه مسخره همه کشور جنگ بوده این حرفها کدومه
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
کل کشور جنگ زده ان
نمیشه سهمیه رو به قشر خاصی تخصص داد
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۱۴
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