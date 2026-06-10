باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از اختصاص قطعی سهمیه به داوطلبان آسیبدیده جنگ اخیر در کنکور ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد مراحل اجرایی و تعیین مرجع صدور گواهی در حال تدوین است.
وی همچنین با تأکید بر حضوری بودن امتحانات تحصیلات تکمیلی، رویکرد برگزاری آزمونهای کارشناسی را نیز روشن ساخت.
وزیر علوم یادآور شد: سهمیه جنگ تحمیلی قطعاً اختصاص پیدا میکند. منتها باید مراحل اجرایی آن را تدوین کنیم؛ اینکه به چه نحوی، چه مرجعی صادر کننده گواهی خواهد بود و اینکه چه درصدی اختصاص پیدا میکند بعدا مشخص میشود.
وی در مورد برگزاری امتحانات و اینکه آیا تغییری در روند فعلی شاهد خواهیم بود یا خیر افزود: امتحانات دوره تحصیلات تکمیلی، همانطور که کلاسهایشان حضوری هست، حضوری خواهد بود.
وی افزود: کلاسهای درسی و امتحانات دوره کارشناسی نیز غیرحضوری است.
منبع: مهر