باشگاه خبرنگاران جوان - منصور مهدوی، رئیس دادگستری شهرستان کامیاران، از مختومه شدن یک پرونده مهم و پیچیده ملکی از طریق صلح و سازش خبر داد و اظهار کرد: این پرونده با موضوع ابطال چهار فقره سند رسمی مالکیت ششدانگ املاک و در پی اختلافات میان مالک اصلی و تعاونی مسکن کارکنان ثبت اسناد و املاک کامیاران در جریان رسیدگی قرار داشت.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و آثار حقوقی و اجتماعی ناشی از آن، در صورت ابطال اسناد مورد اختلاف، امکان ابطال سند مادر املاک مذکور نیز وجود داشت که این امر میتوانست مشکلات و دغدغههای فراوانی را برای حدود ۲۰ خانوار ساکن در این املاک ایجاد کند.
رئیس دادگستری شهرستان کامیاران تصریح کرد: خوشبختانه با رویکرد صلحمحور دستگاه قضایی و تلاشهای صورتگرفته در شعبه دوم صلح شهرستان، زمینه گفتوگو و تفاهم میان طرفین فراهم شد و در نهایت اختلافات موجود از طریق سازش خاتمه یافت.
مهدوی ضمن تقدیر از اقدامات انجامشده در این پرونده، اظهار کرد: نقشآفرینی مؤثر شعبه دوم صلح و تلاشهای ارزشمند قاضی شعبه در ایجاد بستر تفاهم و جلب رضایت طرفین، قابل تقدیر است و نتیجه این اقدامات، حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از شکلگیری مشکلات حقوقی و اجتماعی گسترده بوده است.
رئیس دادگستری شهرستان کامیاران در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم، نهادهای مرتبط و تلاش همکاران قضایی، زمینه استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای قانونی صلح و سازش در حل اختلافات فراهم شود.
منبع دادگستری استان