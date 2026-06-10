مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از تولید هشت هزار و ۶۴ متر مربع فرش دستباف توسط بافندگان تحت حمایت طی سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عسکرپور - مدیرکل کمیته امداد استان کرمان همزمان با ۲۰ خردادماه، روز ملی فرش و صنایع دستی، از نقش کلیدی این نهاد در احیای هنر‌های اصیل و ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان خبر داد.

عسکری نژاد مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با تبریک این روز به تمامی هنرمندان و صنعتگران به ویژه مددجویان تحت حمایت، اظهار کرد: کمیته امداد استان کرمان با هدف توانمندسازی خانواده‌ها و ترویج هنر‌های بومی، هم‌اکنون نظارت و هدایت ۳۰۲۹ طرح فعال در حوزه فرش، گلیم و صنایع دستی را بر عهده دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان افزود: از این تعداد طرح فعال، ۱۵۷۴ طرح به صورت اختصاصی در حوزه فرش و گلیم و ۱۴۵۵ طرح نیز در زمینه صنایع دستی فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده ظرفیت عظیم هنری و اشتغال‌زایی در میان مددجویان کرمانی است.

عسکری‌نژاد با اشاره به عملکرد درخشان این بخش در سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: در سال گذشته، با همت و تلاش بافندگان تحت حمایت، شاهد تولید ۹۸۵ تخته فرش دست‌باف به متراژ ۶۸۹۵ متر مربع بوده‌ایم که ارزش این فرش‌های تولیدی ۸۲میلیارد تومان برآورد شده است که گامی بلند در مسیر خودکفایی و بهبود معیشت خانواده‌های تحت حمایت محسوب می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: فرش و صنایع دستی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه هویت و فرهنگ غنی ایران اسلامی است. کمیته امداد استان کرمان با ارائه تسهیلات، آموزش‌های مهارتی، تأمین مواد اولیه و کمک به بازاریابی محصولات، همچنان حامی اصلی این هنرمندان در مسیر تولید و عرضه مستقیم محصولاتشان به بازار است.

گفتنی است: تولیدات فرش و گلیم مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در قالب "برند احسان" قابل عرضه در بازار‌های منطقه و جهان هستند.