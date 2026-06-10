باشگاه خبرنگاران جوان- در راستای آماده سازی ورزشکاران منتخب به منظور حضور شایسته در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پارادوومیدانی آقایان و بانوان به صورت متمرکز از امروز آغاز و تا بیست و نهم خردادماه ادامه دارد.

با نظر کمیته فنی فدراسیون این اردو در چهار استان تهران (بانوان)، زنجان، کرمانشاه و لرستان (آقایان) زیرنظر کادرفنی و ناظرین فدراسیون پارادوومیدانی برگزار می‌گردد. گفتنی است اردو‌های غیرمتمرکز تیم ملی پارادوومیدانی آقایان و بانوان از اوایل سال جاری در استان‌های کشور برگزار شده بود. پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ (۱۸ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶) به میزبانی شهر ناگویا در استان آیچی ژاپن برگزار خواهد شد.