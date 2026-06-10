رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از ترخیص و خروج ۵۱ دستگاه اتوبوس شهری از گمرکات این استان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در راستای تعیین تکلیف سریع کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، از ترخیص ۵۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری خبر داد.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای پیگیری تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر صیانت از حقوق عامه و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور صورت گرفته است، اظهار داشت: با اتخاذ تدابیر ویژه قضایی و پیگیریهای مستمر، موانع اداری و گمرکی پیش روی این محموله بزرگ شامل مجوزهای سازمان ملی استاندارد و محیط زیست در حداقل زمان ممکن مرتفع شد.
قهرمانی با تأکید بر ضرورت تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، افزود: با توجه به نیاز مبرم شهرهای کشور به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، دستگاه قضایی با همکاری استانداری هرمزگان و سایر دستگاههای متولی، فرآیند خروج این وسایل نقلیه از گمرک را تسهیل کرد تا هرچه سریعتر در اختیار بخش خدمات شهری قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان درباره ویژگیهای این محموله گفت: این اتوبوسهای ۱۸ متری دارای سیستمهای پیشرفته ضد آلایندگی هستند که نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها ایفا خواهند کرد همچنین با توجه به ظرفیت بالای هر دستگاه که معادل یک واگن قطار شهری است، بهرهگیری از این اتوبوسها تأثیر بسزایی در روانسازی ترافیک و تسهیل جابهجایی مسافران درونشهری خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی همواره به عنوان پشتیبان بخش تولید و خدمات شهری، تمام توان خود را برای رفع موانع ترخیص تجهیزات استراتژیک و عمومی به کار خواهد بست و از متولیان امر خواسته شده است تا فرآیند تحویل نهایی این خودروها به سفارشدهندگان با قید فوریت تکمیل شود.
منبع: دادگستری هرمزگان