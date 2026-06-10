باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با سالگرد شهادت دانشمند برجسته هسته‌ای کشور، شهید «سید امیرحسین فقهی»، مروری بر کارنامه علمی و پژوهشی وی نشان می‌دهد او از چهره‌های اثرگذار در توسعه فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز و از متخصصان برجسته در پیوند میان دانش هسته‌ای و حوزه پزشکی، به‌ویژه در تشخیص و درمان بیماری‌های صعب‌العلاج از جمله سرطان بوده است. شهید فقهی استاد تمام فیزیک هسته‌ای و از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و همچنین از مدیران ارشد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای بود. وی بخش مهمی از فعالیت‌های علمی خود را بر توسعه فناوری‌های نوین در حوزه پزشکی هسته‌ای و به‌خصوص رادیوداروها متمرکز کرده بود؛ حوزه‌ای که یکی از مهم‌ترین کاربردهای فناوری هسته‌ای در نظام سلامت به شمار می‌رود.

وی از چهره‌های مؤثر در توسعه و بومی‌سازی رادیوداروهای تشخیصی و درمانی محسوب می‌شد؛ داروهایی که در روش‌های پیشرفته تصویربرداری پزشکی مانند PET و SPECT نقش اساسی دارند و امکان شناسایی دقیق توده‌های سرطانی، بررسی میزان گسترش بیماری و ارزیابی روند درمان بیماران را فراهم می‌کنند. این حوزه از مهم‌ترین بخش‌های کاربردی فناوری هسته‌ای در پزشکی مدرن به شمار می‌آید. شهید فقهی همچنین بر توسعه ظرفیت‌های داخلی در تولید این محصولات راهبردی تأکید داشت و تلاش‌های علمی وی در جهت کاهش وابستگی کشور به خارج در حوزه فناوری‌های پیشرفته پزشکی هسته‌ای متمرکز بود. رویکرد او بر این اصل استوار بود که دانش هسته‌ای باید در خدمت رفع نیازهای واقعی کشور، به‌ویژه در حوزه سلامت و درمان بیماری‌هایی مانند سرطان قرار گیرد.

در کنار فعالیت‌های پژوهشی، او نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه فیزیک و مهندسی هسته‌ای داشت و طی سال‌های فعالیت دانشگاهی خود، هدایت و راهنمایی ده‌ها دانشجو و پژوهشگر را در پروژه‌های مرتبط با کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای بر عهده داشت. همچنین در حوزه علمی، وی در زمینه‌هایی همچون طراحی سامانه‌های مرتبط با فناوری‌های پرتویی، مدل‌سازی فرآیندهای هسته‌ای و ارتقای زیرساخت‌های تحقیقاتی کشور در حوزه پزشکی هسته‌ای فعالیت‌های مؤثری داشته است.

شهید سید امیرحسین فقهی در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به درجه فیع شهادت نائل آمد و به جمع شهدای علم و فناوری کشور پیوست.

اکنون و در سالگرد شهادت این دانشمند برجسته، نام و یاد او به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار در توسعه پزشکی هسته‌ای و فناوری‌های مرتبط با درمان سرطان در محافل علمی کشور گرامی داشته می‌شود.

منبع: فارس