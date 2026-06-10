باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در مراسم اولین سالگرد اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو، عسگری، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا یکی از نقاط عطف تجارت خارجی کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی است؛ چرا که بسیاری از موانع غیرتعرفه‌ای و محدودیت‌های تجاری را مرتفع کرده و مسیر را برای رقابت‌پذیری کالا‌های ایرانی هموار می‌کند. هدف اصلی ما از پیوستن به این موافقتنامه، کاهش هزینه‌ها و رقابت‌پذیر کردن کالا‌های ایرانی در بازار‌های کشور‌های عضو اوراسیا بوده است. برای دستیابی به این هدف، نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه‌ای در حوزه‌های مختلف به‌ویژه لجستیک هستیم.

او با تأکید بر تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: تقویت ناوگان ریلی، هوایی و تجهیز ناوگان دریایی و زمینی به کانتینر‌های یخچالی برای صادرات، از جمله الزامات اساسی در حوزه لجستیک است که باید با جدیت توسط دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی پیگیری شود.

رئیس‌کل گمرک در خصوص اقدامات تسهیل‌گرانه گمرک افزود: ما با اجرای طرح عدم توقف کالا در مرز، تلاش کرده‌ایم کالا‌ها مستقیماً به مقصد (گمرکات داخلی یا انبار‌های اختصاصی واحد‌های تولیدی) منتقل شوند. در همین راستا، مجوز انبار‌ها به اکثر واحد‌های تولیدی بزرگ که متقاضی بودند، واگذار شده است تا فرآیند ترخیص با هزینه و زمان کمتری انجام شود. ما باید همین شرایط را برای کالا‌های صادراتی نیز مهیا کنیم تا صادرکنندگان ما با کمترین هزینه در بازار‌های هدف رقابت کنند.

عسگری با ارائه آماری از عملکرد تجارت با اوراسیا گفت: در سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم که در قالب ۱۰ هزار اظهارنامه صورت گرفت از این تعداد، ۶۲۰ فقره اظهارنامه مشمول تخفیفات تعرفه‌ای شد که ارزشی معادل ۲۹۷ میلیون دلار داشت و ۷۸۰ میلیارد تومان تخفیف اعمال شد که این نرخ استفاده از ظرفیت‌ها (۶ درصد) پایین بود.

او در ادامه با اشاره به جهش چشمگیر در دو ماه ابتدایی سال افزود: خوشبختانه در دو ماهه امسال، اتفاق بی‌نظیری رخ داده است؛ به‌طوری که ۳۱۲ فقره اظهارنامه به ارزش ۲۲۷ میلیون دلار مشمول تخفیف شده و حدود ۱.۱ میلیون دلار تخفیف اعمال شده است. این آمار نشان می‌دهد که نرخ بهره‌مندی از موافقتنامه در این دو ماه نسبت به کل سال گذشته ۵ برابر شده که جای امیدواری بسیار دارد.

رئیس‌کل گمرک همچنین خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیشترین تخفیفات شامل قطعات خط تولید و فلزات بود، در حالی که در دو ماه اخیر، اقلامی مانند روغن آفتابگردان خام و ذرت دامی بیشترین بهره‌مندی را از این موافقتنامه داشته‌اند.

عسگری در تشریح اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی گمرک گفت: ابلاغ سریع بخشنامه‌ها، به‌روزرسانی فهرست کالا‌های مشمول، معرفی نماینده ویژه در دفتر واردات، تشکیل گروه پایش موافقتنامه و برگزاری دوره‌های آموزشی برای همکاران گمرکی در حوزه‌های مرتبط با قواعد مبدأ، از جمله اقداماتی است که تاکنون انجام شده است.

او تأکید کرد: برای گام‌های بعدی، پیگیری اعمال کریدور سبز برای ترخیص سریع محصولات کشاورزی و ایجاد زیرساخت‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات با گمرکات کشور‌های عضو اوراسیا در دستور کار قرار دارد. همچنین در حال پیگیری هستیم تا گمرکاتی که بیشترین مراودات را با کشور‌های عضو دارند، به تجهیزات و زیرساخت‌های لازم مجهز شوند تا شاهد جهش بیش از پیش در مبادلات باشیم.