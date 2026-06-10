باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اعیان‌منش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب اظهار کرد: برای نخستین‌بار کشت گلخانه‌ای به‌لیمو در سطح ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع در گلخانه‌ای واقع در بخش جنت این شهرستان انجام شده است.

او با اشاره به اهمیت توسعه کشت گیاهان دارویی، گفت: در این گلخانه روند رشد و نمو، مدیریت تغذیه و شرایط سازگاری این گیاه دارویی مورد بررسی و پایش قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود از این سطح در برش اول حدود ۳۰۰ کیلوگرم محصول خشک برداشت شود که در برش‌های بعدی میزان تولید افزایش خواهد یافت.

اعیان‌منش اضافه کرد: علاوه بر این، گیاه دارویی به‌لیمو در سطحی بالغ بر ۲۰ هکتار نیز در فضای باز در نقاط مختلف شهرستان داراب کشت شده است که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب منطقه برای توسعه تولید این محصول است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب، هدف از اجرای این نوع کشت را توسعه تولید گیاهان دارویی، افزایش بهره‌وری در واحد سطح و ایجاد تنوع در الگوی کشت محصولات گلخانه‌ای شهرستان برشمرد.

منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی داراب