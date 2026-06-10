رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از شناسایی و توقیف اموال ۴۷ نفر از خائنین به وطن به نفع حقوق عامه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به مقررات «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» گفت: به منظور سهولت بخشی و تسریع در اعمال برخوردهای قاطع، فوری و بازدارنده قانونی با هرگونه مصادیق همکاری با دشمن، کارگروهی تخصصی به منظور شناسایی و توقیف اموال متهمان موضوع قانون یاد شده تشکیل شد و از این مجرا اولویتهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه حسب مورد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بعنوان مدعی العموم مأموریت یافت مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
وی با اشاره به بهرهگیری دستگاه قضایی و ضابطان از کلیه ظرفیتهای قانونی و ساختارهای شبکهای موجود از جمله رصد و پایش دقیق فضای حقیقی و مجازی و سایر بسترهای همکاری با عوامل دشمن، خاطرنشان کرد: همه این ظرفیتها مسیرهای دسترسی لازم را برای امکان شناسایی و متعاقبا تعقیب کیفری متهمان فراهم و تسهیل کرد.
رئیس کل دادگستری استان گفت: در طول جنگ رمضان نیز تعداد ۱۴ فقره پرونده قضایی علیه اشخاص مرتبط با دشمن تحت عناوین اتهامی، اعم از فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی ضد امنیت داخلی و خارجی و تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان اظهار کرد: در اجرای قانون تاکنون اموال ۴۷ نفر از خائنین به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه کمک به نفع دشمن، در استان خراسان شمالی شناسایی و توقیف شده است.
حجتالإسلام والمسلمین براتی زاده تصریح کرد: ۴ نفر از متهمان اخیر مقیم کشور آلمان، ۶ نفر مقیم انگلیس، ۲ نفر مقیم فرانسه، ۱۰ نفر مقیم ترکیه، ۵ نفر مقیم آمریکا، ۲ نفر مقیم کانادا، ۲ نفر مقیم ایتالیا، ۲ نفر مقیم استرالیا، ۲ نفر مقیم عمان و مابقی مقیم کشورهای دانمارک، اسپانیا، قطر، امارات، چین، اسکاتلند، قبرس، یونان، نیوزیلند و ... هستند که دستورهای لازم در راستای توقیف اموال آنها صادر شده است.
منبع: دادگستری استان خراسان شمالی