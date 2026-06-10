مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به شرایط خاص تامین گاز در کشور و قرار گرفتن مازندران در انتهای شبکه انتقال، از پیش‌بینی زمستانی دشوار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به شرایط خاص تامین گاز در کشور و قرار گرفتن مازندران در انتهای شبکه انتقال، از پیش‌بینی زمستانی دشوار خبر داد و گفت: تجهیز مشترکان غیرخانگی به سوخت دوم و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، مهم‌ترین راهکار‌های عبور از فصل سرد سال و حفظ پایداری شبکه گاز در استان است.

او افزود: مازندران به دلیل قرار گرفتن در انتهای شبکه انتقال گاز و همچنین سهم بالای مصرف خانگی، در زمستان با حساسیت بیشتری در حوزه تامین انرژی روبه‌رو است.

جوادی گفت: حدود ۹۲ درصد مشترکان گاز استان را بخش خانگی تشکیل می‌دهد و همین موضوع اهمیت مدیریت مصرف و آمادگی بخش‌های غیرخانگی را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تاکید بر لزوم استفاده از سوخت جایگزین در بخش‌های صنعتی و خدماتی، افزود: کارخانه‌ها، واحد‌های تولیدی، مرغداری‌ها، دامداری‌ها، گلخانه‌ها، اماکن ورزشی، آموزشی، مذهبی، ادارات، دانشگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی باید به تجهیزات سوخت دوم مجهز شوند و ذخیره‌سازی لازم را انجام دهند تا در صورت محدودیت گاز، فعالیت آنها دچار اختلال نشود.

برچسب ها: مصرف گاز ، شرکت گاز مازندران
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