باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به شرایط خاص تامین گاز در کشور و قرار گرفتن مازندران در انتهای شبکه انتقال، از پیشبینی زمستانی دشوار خبر داد و گفت: تجهیز مشترکان غیرخانگی به سوخت دوم و اجرای برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی، مهمترین راهکارهای عبور از فصل سرد سال و حفظ پایداری شبکه گاز در استان است.
او افزود: مازندران به دلیل قرار گرفتن در انتهای شبکه انتقال گاز و همچنین سهم بالای مصرف خانگی، در زمستان با حساسیت بیشتری در حوزه تامین انرژی روبهرو است.
جوادی گفت: حدود ۹۲ درصد مشترکان گاز استان را بخش خانگی تشکیل میدهد و همین موضوع اهمیت مدیریت مصرف و آمادگی بخشهای غیرخانگی را دوچندان میکند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تاکید بر لزوم استفاده از سوخت جایگزین در بخشهای صنعتی و خدماتی، افزود: کارخانهها، واحدهای تولیدی، مرغداریها، دامداریها، گلخانهها، اماکن ورزشی، آموزشی، مذهبی، ادارات، دانشگاهها و شهرکهای صنعتی باید به تجهیزات سوخت دوم مجهز شوند و ذخیرهسازی لازم را انجام دهند تا در صورت محدودیت گاز، فعالیت آنها دچار اختلال نشود.