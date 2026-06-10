باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در مراسم اولین سالگرد اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، الهام کریمی، مدیر دفتر موافقتنامه‌های تجاری و سازمان‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت گفت: پس از اجرای یک موافقتنامه تجارت ترجیحی موقت و برگزاری چندین دور مذاکره فشرده، اکنون فرصت مناسبی است تا روند اجرایی یک‌ساله موافقتنامه تجارت آزاد و دستگاه‌های مسئول در این حوزه را بررسی کنیم.

او در تشریح ویژگی‌های این توافقنامه گفت: موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا، جامع‌ترین و کامل‌ترین موافقتنامه تجاری است که ایران تاکنون منعقد کرده است. این سند شامل ۱۱ فصل است که در آن همکاری‌های مختلفی از جمله همکاری‌های گمرکی، استاندارد، قواعد مبدأ، امور تجاری و همکاری‌های بخشی پیش‌بینی شده است.

او ادامه داد: پیوست این موافقتنامه نشان می‌دهد که تنها ۱۳ درصد کالا‌ها از شمول توافق خارج هستند و ۸۷ درصد کد‌های تعرفه‌ای مشمول تعرفه صفر می‌شوند که طی یک سال اخیر این معافیت تعرفه‌ای در تجارت فیمابین اعمال شده است.

مدیر دفتر موافقتنامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه این سازمان به عنوان متولی اصلی، مسئولیت مذاکرات و رصد اجرای توافق را بر عهده دارد، تصریح کرد: طی یک سال اخیر اقدامات متعددی از جمله برگزاری جلسات هماهنگی داخلی بین دستگاه‌های اجرایی، برگزاری جلسات با طرف‌های اوراسیایی برای پیگیری مشکلات، مشاوره به فعالان اقتصادی، و برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزشی در استان‌های سراسر کشور برای تبیین فرصت‌های این موافقتنامه انجام شده است. همچنین عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه به‌صورت منظم به مقامات عالی‌رتبه گزارش داده شده است.

او افزود: سال گذشته با همکاری وزارت امور خارجه و دستگاه‌های متولی کارگروه‌های تخصصی، جلسات کارگروه‌های تجارت کالا، قواعد مبدأ، استاندارد و همکاری‌های بخشی برگزار شد. پس از آن در مهرماه، کارگروه مشترک در سطح وزرا در مسکو برگزار شد و عملکرد کارگروه‌های تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت؛ در همان جلسه، نقشه راه سه ساله همکاری‌های بازرگانی به امضای وزرا رسید که چارچوب راهبردی ما را تبیین می‌کند.

کریمی با اشاره به برنامه‌های پیش رو اظهار کرد: ما انتظار داریم که امسال، دومین نشست کارگروه مشترک به میزبانی ایران برگزار شود. البته پیش از آن، تمامی کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های حمل‌ونقل، استاندارد، قواعد مبدأ و امور گمرکی باید دوباره تشکیل جلسه دهند تا مصوبات دوره گذشته پیگیری و نتایج آن مشخص شود. تلاش داریم تا در پاییز امسال در تهران، عملکرد اجرای نقشه راه را در کنار نتایج این جلسات به دقت ارزیابی کنیم.

این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود به آمار تجارت اشاره کرد و گفت: به‌طور کلی شاهد رشد ۲۲ درصدی در تجارت فیمابین بوده‌ایم؛ واردات ما از مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۳۳ درصد رشد داشته است.

او در خصوص صادرات افزود: صادرات ما در ۶ ماهه اول اجرای موافقتنامه شاهد رشد ۱۸ درصدی بود، اما در دو ماه پایانی سال گذشته، برخی تنش‌های منطقه‌ای صادرات ما را تحت تأثیر قرار داد و باعث شد رشد صادرات در پایان سال به یک درصد برسد. امیدواریم با تلاش و همت مضاعف در سال جدید، این عقب‌ماندگی‌ها جبران شده و شاهد رشد بیشتری در تجارت فیمابین باشیم.