وزیر جنگ پیشین رژیم اسرائیل خواستار خروج اجباری اورانیوم غنی شده از ایران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل‌که به جرم جنایت علیه بشریت تخت تعقیب است، بار دیگه در لفاظی گفت که رژیم تروریستی اسرائیل باید در جریان درگیری‌ها با انجام یک عملیات نظامی، اورانیوم غنی‌شده ایران را با استفاده از زور از دسترس خارج می‌کرد.

شبکه ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از گالانت گزارش داد که به اعتقاد او، چنین اقدامی می‌توانست برنامه هسته‌ای ایران را به‌طور کامل از بین ببرد. او در ادامه با بزرگنمایی آشکار مدعی شد: «نمی‌خواهم وارد جزئیات آنچه می‌دانم شوم، اما توانمندی‌های ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل برای انجام چنین کاری وجود داشت.»

شایان ذکر است که پیش از این سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فاش کرده بود که عملیات ناکام آمریکا در منطقه دشت مهیار اصفهان، عملیاتی با هدف نفوذ و سرقت اورانیوم غنی‌شده ایران بود که با شکست مواجه شد.

منبع: الجزیره