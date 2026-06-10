وزیر جنگ پیشین رژیم اسرائیل خواستار خروج اجباری اورانیوم غنی شده از ایران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل‌که به جرم جنایت علیه بشریت تخت تعقیب است، بار دیگه در لفاظی گفت که رژیم تروریستی اسرائیل باید در جریان درگیری‌ها با انجام یک عملیات نظامی، اورانیوم غنی‌شده ایران را با استفاده از زور از دسترس خارج می‌کرد.

شبکه ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از گالانت گزارش داد که به اعتقاد او، چنین اقدامی می‌توانست برنامه هسته‌ای ایران را به‌طور کامل از بین ببرد. او در ادامه با بزرگنمایی آشکار مدعی شد: «نمی‌خواهم وارد جزئیات آنچه می‌دانم شوم، اما توانمندی‌های ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل برای انجام چنین کاری وجود داشت.»

شایان ذکر است که پیش از این سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فاش کرده بود که عملیات ناکام آمریکا در منطقه دشت مهیار اصفهان، عملیاتی با هدف نفوذ و سرقت اورانیوم غنی‌شده ایران بود که با شکست مواجه شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: اورانیوم غنی شده ، وزیر جنگ اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بگور خواهی برد این آرزو را
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
به محض خروج اورانیوم غنی شده، به ایران بمب اتم میزنند برای همین دارن تلاش میکنن
حفظ اورانیوم غنی شده، ضامن حفظ جان ایرانیان است.
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
والا 12سال یازده هزار کیلو دادند تهش شد تحریم وجنگ این مارگزیدن چرا برای بعضی ها عادت شده
Iran (Islamic Republic of)
صادق
۲۲:۰۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اگر بخوان بمب اتم بزنن اورانیوم مانع نمیشه
اتفاقا امکان داره اگر اورانیوم خارج نشه بمب اتم بزنن که هم تاسیسات و هم اورانیوم رو با هم نابود کنن
Germany
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ما باید بمب اتم بسازیم و آنها را در مذاکرات فریب دهیم مثل خودشان ، توافق کنیم و بعد زیر توافق بزنیم خیلی حرفه ای
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
واقعا ما با این پیشینه و قدرت اگر نتوانیم این اسراییلی های حرامزاده را سر جایشان بنشانیم ، باید بگویم وای بر ما
۲
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ازبس این جماعت آدم کشتن که قیافه هاشونم شبیه کفتارها و سگ های وحشی شدن، بی شرف ها
۲
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خدایا کمک کن پیکره بشریت را از وجود اشرار صهیونیسم پاک کنیم
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
بلوچستان
۱۱:۴۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
توبیخود کردی مرگ براسرائیل هزاران مرگ
۱
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سید جواب شو بده امشب
۱
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
این دیگه چی میگه خخخخ
۲
۲۰
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