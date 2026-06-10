باشگاه خبرنگاران جوان - مباهله تنها یک رویداد تاریخی در تقویم اسلام نیست؛ نقطهای استثنایی است که در آن پیامبر اکرم(ص) با همراهی اهلبیت(ع) در برابر هیئتی از مسیحیان نجران حاضر شد تا صدق دعوت خویش را به داوری الهی بسپارد؛ رخدادی که نهتنها به عنوان یک مناظره اعتقادی، بلکه به عنوان سندی روشن از جایگاه اهلبیت(ع) در قرآن و نمادی از پیروزی حقیقت بر تردید در تاریخ اسلام ثبت شده است.
روز مباهله در سال دهم هجری، در امتداد گفتوگوهای اعتقادی میان پیامبر اسلام (ص) و هیات مسیحی نجران شکل گرفت؛ گفتوگوهایی که محور آن، ماهیت حضرت عیسی (ع) و نسبت او با توحید بود. این مذاکرات با وجود استدلالهای قرآنی و منطقی پیامبر، به نتیجه قطعی نرسید و در نهایت آیه ۶۱ سوره آلعمران نازل شد؛ آیهای که مسیر مناظره را از گفتوگوی معمول به یک داوری بیسابقه الهی با عنوان «مباهله» تغییر داد. در این آیه، خداوند به پیامبر دستور میدهد که طرفین، عزیزترین افراد خود را برای طلب لعنت الهی بر دروغگو حاضر کنند؛ آزمونی که نه بر پایه زور، بلکه بر اساس یقین، صداقت و اتصال به حقیقت الهی طراحی شده بود.
صبح روز مباهله، فضای مدینه حال و هوایی متفاوت داشت. منابع تاریخی نقل میکنند که پیامبر اکرم (ص) در حالی که آرامش و اطمینان در چهرهاش موج میزد، تنها چهار نفر را همراه خود به محل وعده برد؛ چهار نفری که بعدها در تفاسیر اسلامی به عنوان «اصحاب کساء» شناخته شدند: امام علی (ع)، حضرت فاطمه (س)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع). این انتخاب، از نگاه مورخان و مفسران، یک انتخاب ساده خانوادگی نبود؛ بلکه نشانهای آشکار از پیوند حقیقت با پاکی، صداقت و عصمت بود. در واقع، پیامبر (ص) در حساسترین صحنه تاریخ، کسانی را به میدان آورد که از منظر اعتقادی، نزدیکترین افراد به سرچشمه وحی محسوب میشدند.
در سوی دیگر، هیات نجران که با آمادگی برای یک رویارویی معنوی وارد مدینه شده بودند، با مشاهده این صحنه دچار تردید جدی شدند. گزارشهای تاریخی نشان میدهد که بزرگان آنان پس از دیدن چهرههای اهلبیت (ع)، احساس کردند که این صحنه، یک مواجهه معمولی نیست.
یکی از آنان در جمع گفت: من چهرههایی را میبینم که اگر از خدا بخواهند کوه را از جا برکند، چنین خواهد شد. با اینان مباهله نکنید، زیرا نابودی ما در آن است. این جمله، نقطه تغییر تصمیم آنان بود. در نهایت، هیات نجران از ورود به مباهله منصرف شد و به جای آن، پیمان صلح و پرداخت جزیه را پذیرفت؛ تصمیمی که در تاریخ اسلام به عنوان پذیرش ضمنی حقانیت پیامبر (ص) تفسیر شده است.
مباهله از چند زاویه قابل بررسی است. نخست، از منظر کلامی، این رخداد یکی از مهمترین دلایل قرآنی بر جایگاه اهلبیت (ع) محسوب میشود؛ زیرا پیامبر (ص) در چنین آزمون سنگینی، تنها آنان را به عنوان مصداق «انفسنا و نسائنا و ابناءنا» همراه خود آورد.
دوم، از منظر تاریخی، مباهله نشان میدهد که منطق گفتوگو در اسلام تا جایی ادامه دارد که حقیقت آشکار شود؛ و در نقطهای که استدلال به پایان میرسد، توکل به خدا و داوری الهی جایگزین میشود.
سوم، از منظر اجتماعی، این واقعه تصویری از قدرت نرم ایمان را ارائه میدهد؛ جایی که بدون درگیری و جنگ، صرفاً با حضور چهرههای حق، طرف مقابل از ادامه مسیر منصرف میشود.
حجتالاسلام والمسلمین میهن پرست کارشناس علوم قرآنی در توضیح جایگاه آیه مباهله میگوید: آیه مباهله از آیات بسیار مهم قرآن در اثبات فضیلت اهلبیت (ع) است. وقتی خداوند میفرماید پیامبر عزیزترین افرادش را بیاورد، و او فقط علی (ع)، فاطمه (س)، حسن (ع) و حسین (ع) را همراه میبرد، این نشان میدهد که این افراد در بالاترین سطح طهارت و اتصال به حقیقت قرار دارند. این آیه صرفاً یک روایت تاریخی نیست، بلکه یک سند اعتقادی است. نکته مهمتر این است که قرآن در این آیه، پیامبر (ص) را در کنار اهلبیت (ع) به عنوان یک مجموعه حقیقت معرفی میکند؛ مجموعهای که در برابر دروغ قرار میگیرد و حاضر است حقیقت خود را در برابر داوری الهی اثبات کند.
احمدی پژوهشگر تاریخ اسلام با نگاه تاریخی به مباهله چنین تحلیل میکند:
مباهله یکی از نادرترین لحظات تاریخ ادیان است که در آن، گفتوگو از سطح استدلال انسانی عبور میکند و به سطح اعتماد کامل به حقیقت میرسد. در واقع، پیامبر اسلام (ص) به جای ورود به جدلهای طولانی، پیشنهاد یک داوری الهی را مطرح میکند. نکته بسیار مهم این است که هیات نجران قبل از وقوع مباهله، با مشاهده آرامش، صداقت و یقین پیامبر و اهلبیت (ع)، دچار ترس معنوی شدند. این ترس، ترس از قدرت نظامی نبود، بلکه ترس از مواجهه با حقیقت بود. همین امر باعث شد که آنان عقبنشینی کنند.
مباهله یک درس بزرگ برای امروز ما دارد. در جامعهای که اختلافات فکری، اعتقادی و فرهنگی وجود دارد، نباید همه چیز به تقابل و نزاع ختم شود. مباهله نشان میدهد که اگر انسان به حقیقت متصل باشد، نیازی به خشونت برای اثبات خود ندارد. از سوی دیگر، این واقعه به ما یادآوری میکند که معیار حقانیت در نگاه قرآن، عدد و قدرت نیست؛ بلکه صدق، طهارت و اتصال به وحی است. همین سه عنصر در همراهان پیامبر (ص) در مباهله به وضوح دیده میشود.
مباهله در تاریخ اسلام، یک نقطه عطف بیبدیل است؛ نقطهای که در آن ایمان، در برابر تردید قرار گرفت و بدون هیچ جنگ و درگیری، حقیقت خود را آشکار کرد. این واقعه نشان میدهد که در منطق قرآن، حقیقت نیازی به نمایش قدرت ندارد؛ بلکه خود، با حضورش، طرف مقابل را به تسلیم در برابر واقعیت وامیدارد.
از منظر اعتقادی، مباهله یکی از روشنترین دلایل بر جایگاه اهلبیت (ع) و پیوند آنان با پیامبر (ص) است؛ پیوندی که نه صرفاً نسبی، بلکه کاملاً معنوی و الهی است.
از منظر اجتماعی، این رویداد الگویی برای مواجهه با اختلافات فکری ارائه میدهد؛ الگویی مبتنی بر گفتوگو، یقین، پرهیز از خشونت و اعتماد به حقیقت.
در نهایت، مباهله به عنوان یک پیام جاودانه در تاریخ اسلام باقی مانده است:
اینکه حقیقت، اگرچه در اقلیت باشد، اما در نهایت بر تردید و باطل غلبه خواهد کرد؛ حتی اگر تنها چهار انسان پاک در برابر یک جمع بزرگ ایستاده باشند.
منبع: فارس