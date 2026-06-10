تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان با پیروزی برابر لهستان، سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان کانادا را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  رقابت‌های شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان بسکتبال با ویلچر به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و تیم ملی کشورمان با نام شهید جاویدالاثر ناو دنا، شهید رضا رک‌جان، در سومین دیدار گروهی خود به مصاف تیم لهستان رفت.

شاگردان بهروز سلطانی در این دیدار توانستند با نتیجه قاطع ۸۱ بر ۵۹ به برتری دست یافتند و توانستند با ایستادن در صدر گروه B و به دلیل نبود تیم چهارم در رده بندی گروه A، بدون بازی پلی آف، سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را به صورت مستقیم کسب کنند.

مسابقات جهانی کانادا اولین گام کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ است و نتایج تیم‌های آسیایی در این رقابت‌ها تعداد سهمیه مستقیم و غیرمستقیم قاره کهن را برای پارالمپیک لس‌آنجلس مشخص خواهد کرد.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، فدراسیون بسکتبال ، فدراسیون جانبازان
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